畫面曝光！女師午休走在路上　「天外突然飛來電線桿」被擊中身亡

▲女老師被電線桿擊中身亡。（圖／翻攝自推特／Justin Bamberg, Esq.）

記者李振慧／綜合報導

美國南卡羅萊納州31歲女老師羅賓森(Jeunelle Robinson)午休時間走在路上時，突然遭被撞倒的電線桿擊中，導致重傷死亡，由於該木製電線桿已經使用多年、十分老舊，家屬認為電力公司若是有定期檢查就可以避免意外，氣憤提告並求償美元1億元賠償金（約台幣31億元）。

事件23日發生在瓦格納市(Wagener)，當時一輛重型貨車不小心撞上附近電線，導致8根電線桿被拉起倒塌，在當地高中Wagener-Salley High School任職的女老師羅賓森，午休過馬路時剛好被其中一根電線桿擊中。

“Her light will be missed, but we will always feel her warmth.”



-Jeunelle Robinson’s father



Please continue to keep Ms. Robinson’s family and the faculty, staff, and students of Wagener Salley High in your prayers. pic.twitter.com/zpTm6qkvMW — Justin Bamberg, Esq. (@JustinBamberg) August 30, 2023

目擊者表示，當電線桿飛過來時，羅賓森雖然有注意到並試圖躲開，但仍被電線桿整個壓在身上。不幸事件為當地社區帶來震撼，社區民眾隔日為羅賓森舉辦追思活動，吸引許多人到場向她哀悼。

家屬認為，倒塌的木製電線桿已經使用超過60年以上，導致木材嚴重腐爛，如果電力公司有定期維護或更換的話，今天就不會發生這樣的慘案，決定向電力公司提出訴訟，除了要求美元1億元賠償金，以及投資美元2千萬元改善當地電力設施，還要以羅賓森的名義創建價值美元1千萬元的信託基金，每年為當地從事教職的大學生提供獎學金。