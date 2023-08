畫面曝光！女師午休走在路上　「天外突然飛來電線桿」被擊中身亡

▲女老師被電線桿擊中身亡。(圖/翻攝自推特/Justin Bamberg, Esq.)

記者李振慧/綜合報導

美國南卡羅萊納州31歲女老師羅賓森(Jeunelle Robinson)午休時間走在路上時,突然遭被撞倒的電線桿擊中,導致重傷死亡,由於該木製電線桿已經使用多年、十分老舊,家屬認為電力公司若是有定期檢查就可以避免意外,氣憤提告並求償美元1億元賠償金(約台幣31億元)。

事件23日發生在瓦格納市(Wagener),當時一輛重型貨車不小心撞上附近電線,導致8根電線桿被拉起倒塌,在當地高中Wagener-Salley High School任職的女老師羅賓森,午休過馬路時剛好被其中一根電線桿擊中。

“Her light will be missed, but we will always feel her warmth.”



-Jeunelle Robinson’s father



Please continue to keep Ms. Robinson’s family and the faculty, staff, and students of Wagener Salley High in your prayers. pic.twitter.com/zpTm6qkvMW