80歲拜登爆私下常「承認很累」　極少安排10點前晨會或行程

▲拜登先前臉上出現不明壓痕,白宮證實他開始治療睡眠呼吸中止症。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

美國雜誌《新共和》(TNR)前總編、《大西洋》(The Atlantic)特約撰稿人福爾(Franklin Foer)下周即將出版新書,29日公開的書摘提到,拜登私下常會「喊累」,也很少安排10點之前的早晨會議或公開活動。福爾沒有揭露消息來源,但書中寫道「拜登的高齡是個障礙」,同時也為他帶來豐富的政治歷練。

福爾9月5日將出版新書《最後的政治家:拜登的白宮內幕與鬥爭美國未來》(暫譯,The Last Politician: Inside Joe Biden’s White House and the Struggle for America’s Future),內容是基於待在拜登身邊幾十年的緊密核心圈所提供的第一手內幕。80歲的拜登能否勝任第2個任期直至86歲卸任備受討論,根據衛報報導,福爾在書中稱,拜登在私底下「有時會承認自己很累」,但未揭露談話消息來源。

▲拜登接種新冠疫苗追加劑。(圖/路透社)

福爾新書中提到,令人驚訝的是,拜登很少在上午10點之前參加早晨會議或主持公開活動,他的公眾形象反映了身體的衰退與時間使他的心智變遲鈍,這是任何藥物或運動都無法抵抗的,「他的高齡是個障礙,使他沒有精力在公眾面前展現強大的形象,也剝奪了他輕鬆想起名字的能力」。

福爾認為以「同齡者來說」拜登狀態保持得不錯,年齡使拜登擁有豐富的政治歷練,讓他在短期內執政並無錯誤,「因為(他)只能短期執政」,這是老政治家的日漸衰敗。福爾以某種反諷的恭維口吻寫道,拜登有時會在公開場合說不出話,不是因為年齡遇到困難,而是因為出現在他整個政治生涯的「不守紀律與優柔寡斷」。

不過,福爾也說,拜登年長的優勢讓他在處理俄烏戰爭方面發揮領導力,運用他長久磨練出的本能與強大的自信,而他的冷靜與戰略上清晰,幫助北約盟友採取積極強硬的立場,在前線阻止了威權主義。