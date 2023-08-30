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80歲拜登爆私下常「承認很累」　極少安排10點前晨會或行程

▲▼ 拜登臉上出現不明壓痕，白宮證實他開始治療睡眠呼吸中止症。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登先前臉上出現不明壓痕，白宮證實他開始治療睡眠呼吸中止症。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國雜誌《新共和》（TNR）前總編、《大西洋》（The Atlantic）特約撰稿人福爾（Franklin Foer）下周即將出版新書，29日公開的書摘提到，拜登私下常會「喊累」，也很少安排10點之前的早晨會議或公開活動。福爾沒有揭露消息來源，但書中寫道「拜登的高齡是個障礙」，同時也為他帶來豐富的政治歷練。

福爾9月5日將出版新書《最後的政治家：拜登的白宮內幕與鬥爭美國未來》（暫譯，The Last Politician: Inside Joe Biden’s White House and the Struggle for America’s Future），內容是基於待在拜登身邊幾十年的緊密核心圈所提供的第一手內幕。80歲的拜登能否勝任第2個任期直至86歲卸任備受討論，根據衛報報導，福爾在書中稱，拜登在私底下「有時會承認自己很累」，但未揭露談話消息來源。

▲▼拜登（Joe Biden）。（圖／路透社）

▲拜登接種新冠疫苗追加劑。（圖／路透社）

福爾新書中提到，令人驚訝的是，拜登很少在上午10點之前參加早晨會議或主持公開活動，他的公眾形象反映了身體的衰退與時間使他的心智變遲鈍，這是任何藥物或運動都無法抵抗的，「他的高齡是個障礙，使他沒有精力在公眾面前展現強大的形象，也剝奪了他輕鬆想起名字的能力」。

福爾認為以「同齡者來說」拜登狀態保持得不錯，年齡使拜登擁有豐富的政治歷練，讓他在短期內執政並無錯誤，「因為（他）只能短期執政」，這是老政治家的日漸衰敗。福爾以某種反諷的恭維口吻寫道，拜登有時會在公開場合說不出話，不是因為年齡遇到困難，而是因為出現在他整個政治生涯的「不守紀律與優柔寡斷」。

不過，福爾也說，拜登年長的優勢讓他在處理俄烏戰爭方面發揮領導力，運用他長久磨練出的本能與強大的自信，而他的冷靜與戰略上清晰，幫助北約盟友採取積極強硬的立場，在前線阻止了威權主義。

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