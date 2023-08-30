雲林縣愛心助學育苗專案啟動　計劃提供300弱勢學子免費補習

▲補教業暨品保協會全國總會長丘昌其、雲林縣理事長謝瑞娥於雲林縣啟動雲林縣育苗專案，將由縣內補教業者提供300小學至高中職弱勢學童免費補習課。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「愛心助學育苗專案」再出發！補教業暨品保協會全國總會長丘昌其、雲林縣理事長謝瑞娥於雲林縣今（30）日啟動雲林縣育苗專案，以具體行動伸出援手幫助更多需要幫助的學子，將由縣內補教業者提供300小學至高中職弱勢學童免費補習課，縣府教育處、社會處等局處會予以協助，盼公私協力下打造出優質教育環境。

雲林縣長張麗善表示，教育可以翻轉一個人的人生，也可以改變一個家庭的未來，縣府在照顧弱勢學童，落實教育平權相當用心，更感謝補教業暨品保協會以具體行動幫助更多需要幫助學子，除了在工作崗位上協助弱勢學童，讓他們在學校上課完後，也可以到補習班接收更多訊息與知識，在求學的過程中沒有阻礙，培育好人才。

雲林縣補教暨品保協會理事長謝瑞娥表示，育苗計畫是提供300位名額讓因家庭經濟因素而不能有額外學習機會的學生能免費補習，目前招募雲林縣內30家補習班，提供150位補助名額，今年希望參與的補習班達到100家，目標提供300個補助名額，捐贈金額市值約1000萬元，今天只是起點，未來將會持續擴大，幫助更多的孩子。

補教業暨品保協會全國總會長丘昌其表示，全國總會不斷的在各縣市發起免費幫助弱勢孩子補習專案計畫，今年已募集兩億五千萬的愛心，讓弱勢小朋友可以跟所有的小朋友有共同機會學習，雲林縣今年目標就是募足一千萬元，目前雖未達到，還是會持續的募集 如果真的不夠，「我負責」。



今年度「優質補教 愛心助學」育苗專案計畫自即日起至2023年12月31日止，凡設籍雲林縣並出具低收入、經濟弱勢等相關證明者，皆可申請免費補習。民眾可至雲林縣補教暨品保協會網站「育苗專案專區」下載申請表，填妥寄回地址：雲林縣北港鎮文明路22號，即完成登記報名，洽詢電話05-7732828。

▲補教業暨品保協會全國總會長丘昌其、雲林縣理事長謝瑞娥於雲林縣啟動雲林縣育苗專案，將由縣內補教業者提供300小學至高中職弱勢學童免費補習課。（圖／記者蔡佩旻攝）