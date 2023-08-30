快訊／侯友宜怒了！選舉政見遭商周大酸　競辦憤怒：小編應嚴正道歉

▲侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／新北報導

《商業周刊》臉書粉專昨天整理了目前總統參選人的政見，不過，對於國民黨參選人侯友宜的政見，圖上只顯示一排「……」，酸度破錶；經侯友宜競選辦公室緊急更新資料後，《商周》則在留言處補充侯論述。對此，侯辦表示，團隊感到非常憤怒與遺憾。經查詢，該篇文章是商周小編自行搜尋資料後發出，商周事先並未與競選辦公室聯繫。

根據《商周》貼文顯示，民進黨總統參選人賴清德政見提到，「台灣沒有兩難，台積電也不會有兩難，台積電會留在台灣繼續茁壯、繁榮」；民眾黨總統參選人柯文哲部份提到，「台灣的經濟已經沒有人口紅利，產業應當要轉型，而未來20年要努力發展的，就是搭上AI列車」；鴻海創辦人郭台銘則是，「把關渡平原打造AI科技谷」；但輪到侯友宜時，圖卡上只有侯友宜的照片，卻沒有文字，僅有「.....」，小編還寫下「我們已經努力了」。

隨後，在侯友宜競辦緊急聯絡《商周》後，《商周》僅在留言處補上侯政見，「太陽光電魚電共生的問題，破壞生態，造成養殖業漁民的生計問題。不能因為單一能源政策造成生態破壞」、「台灣必須勇敢的承擔，把能源配比重新調整，尤其造成空污嚴重的，不管是燃煤或是天然氣都要去做好整備調整」。

針對商業周刊臉書粉專貼出多張圖文，卻刻意忽略侯友宜對相關政策的立場與談話，侯友宜競選辦公室對此感到非常憤怒與遺憾。經查詢，該篇文章是商周小編自行搜尋資料後發出，商周事先並未與競選辦公室聯繫。

侯友宜競辦表示，侯友宜的能源及科技產業政策與說法，網路上可以很容易搜尋到，也可以跟競辦詢問。如此草率發文，已經對侯友宜造成嚴重傷害，背後是否有小編個人不良動機，令人質疑。

競辦呼籲，商業周刊是專業的財經媒體，商周應嚴正處理此事，商周小編應儘速嚴正澄清並道歉。

