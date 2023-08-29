自稱出來選是為台灣人　郭台銘：我選舉不用募款！一毛錢都不要

▲郭台銘參加台北市計程車工會普渡餐會。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲今（29）日晚間出席同場台北市計程車工會普渡餐會，現場郭台銘的支持者不斷發出凍蒜、加油聲，大力表達支持。郭致詞時高喊，自己無黨無派是「人民最大黨」，選舉不用募款用自己的錢，出來是為了台灣2300萬人，「一毛錢都不要！」

郭台銘今晚間7點出席台北市計程車工會普渡餐會，一進場便吸引多名支持者衝上來握手喊加油，更有支持者自發舉著「為台為民郭台銘，和平台灣無戰事」、「為台為民郭台銘，清廉國富民又強」牌子，人氣看似相當高。

郭台銘致詞時激動表示他中午請問理事長，大家有什麼要求、需要他都會聽！並強調，他做事業一輩子，做了很多功課跟資料，他有賺錢秘笈報要給大家知道，也給理事長參考，除幫忙外也讓大家賺更多錢。

郭台銘也現場喊話，「我是無黨無派，我是人民最大黨，2300萬人民最大對不對？」郭強調，他選舉不用募款，用自己的錢不用欠人情。郭回憶，他1974年創業，前6年跟大家一樣都是運匠，「你們載的是人，我載的是貨」，他一早6點就出門去三重埔載貨，他跟大家一樣都是運將，辛苦、工時他都很了解。他還高喊，只要努力，大家都有可能變成台灣阿銘。

郭台銘提到，疫情期間政府給運將保險，他知道特斯拉怎麼算，以後政府有一筆基金給你們做保險，以大數據計算過馬路時，紅綠燈要停聽看，過馬路沒停車就會扣保險費，而用油要怎麼樣更少？郭誓言，他會找到科學解決方案，讓大家賺更多錢。

郭台銘還指出，政府出身的人只會花錢不會賺錢，他是運將出生的，把一塊錢當兩塊錢花；政府過去6年8年來浪費幾兆，為什麼計程車運將分不到？他痛批，政府亂花錢，買個疫苗防疫8000多億，卻聽說有運匠3年沒有收入，「為什麼不能給你們補貼？一定要找一個生意人、企業家出來，給你們更多錢，我出來是為了幫2300萬人民賺更多錢，我一毛錢都不要！」

最後，郭台銘拿出一張紙條，指裡面是解決方案的秘笈，會再交給工會理事長，「這是我的承諾，我會重新改造台灣，改造政治環境生態。