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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲握手快閃！郭台銘獨飲奶茶　嘆「我連柯說什麼都聽不到」

▲柯文哲與郭台銘握手後快速閃人。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲柯文哲與郭台銘握手後快速閃人。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（29）日出席「台北市計程車工會普渡餐會」，是他宣布參選總統後的首場公開活動。今晚民眾黨主席柯文哲也出席了同一場活動，郭陣營刻意準備咖啡、奶茶與果汁要招待柯，但郭柯兩人僅簡單握手寒暄，柯隨即離開會場，互動相當冰冷；郭台銘受訪時則自己乾掉一杯奶茶，其餘杯子都沒有動。

今天這場餐會，現場席開2百桌，在主辦方的安排下，主舞台大螢幕顯示「唯一支持郭台銘、台灣阿銘一定贏」字樣。郭台銘大約在6時55分抵達建國高架橋下餐會現場，隨即從後方大進場，群眾競相合照錄影，並有支持者舉牌高呼「郭台銘凍蒜」。

郭台銘抵達主桌之後，稍坐一陣子，隨即在主持人介紹下上台致詞。他在致詞時，柯文哲都在面對舞台左側等待。據悉是因這場活動相當於郭的主場，柯只是受邀的客人，所以也只站在側邊靜待郭致詞，不願喧賓奪主。

▲▼ 郭台銘參加台北市計程車工會普渡餐會。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘參加台北市計程車工會普渡餐會。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘致詞結束後，回到主桌，柯文哲才在民眾黨幹部的簇擁下上台致詞。柯致詞一結束，隨即走向主桌，向郭台銘寒暄致意，兩人並公開握手合照。

值得注意的是，早在郭台銘入座主桌前，主辦方就備妥4杯咖啡、3杯奶茶、3杯果汁。郭致詞結束後，拿了2杯奶茶放在自己面前，並因口渴而喝了其中一杯幾口。但是柯文哲與郭台銘寒暄時，柯一口奶茶都沒有喝，簡短寒暄過後就快閃離去，並未留下來喝奶茶或用餐。郭台銘事後被媒體問到，柯文哲剛才說了些什麼？郭答，「他（柯）講的話你們沒聽到啊？我也沒聽到」，因為現場舞台歌唱聲太大聲。

媒體又問郭台銘，兩杯奶茶其中一杯是要準備給柯文哲的嗎？郭答，「這我自己要喝的，這一杯要喝完才能喝下一杯。」郭台銘接著說，老百姓生活實在是太苦了，我今天一定要替老百姓賺更多的錢、提升政府效率，我要為大家做事，鞠躬盡瘁、死而後已無怨無悔，我要把台灣社會重新改造，把台灣從懸崖邊拉回來。

郭台銘也說，對基層的苦能夠感同身受，因為自己也是從基層出身，自己不是天生就這樣富有，我跟大家一樣，也跟記者媒體一樣，每天都要付出才有結果。他說，自己這樣付出已經50年，現在就要把經驗提供給2300萬人民。

媒體又問，明天會否跟侯友宜見面喝咖啡？郭答，「我現在要每一桌去敬酒，所以給我一點空間。」媒體續追，柯文哲打聲招呼就走，是不是故意不給郭台銘面子？郭答，「我今天是來者是客，我是客，所以不能在這邊說這種事。」

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