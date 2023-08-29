觀察／賴清德拚陸戰1天趕9場　綠自評「更賣力」：哪有躺著選？

▲賴清德今天領兵南下，前往屏東縣、高雄市，連趕9場行程。（圖／賴清德競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

鴻海創辦人郭台銘本周宣布展開獨立參選連署，總統選戰「四咖督」成形，面對泛藍分裂情勢，民進黨依舊不敢大意，總統參選人賴清德今（29日）揮軍南下，連趕屏東縣、高雄市9場行程，還有PTT網友發現賴「演講不看稿」，感到嘖嘖稱奇。賴陣營人士便笑稱，「哪有躺著選？從行程證明主席更賣力！輔選行程堪稱鐵人等級」。

據指出，儘管政壇普遍認為，在泛藍陣營未整合狀況下，賴清德總統選情可望維持領先態勢，民進黨高層仍步步為營，不斷提醒黨公職，藍白陣營仍可能會有整合的機會，需慎防選舉情勢變化。

值得關注的是，賴清德近日行程滿檔，除了周末前往台中市、新北市固樁，強力拉抬立委參選人聲勢，今天更領軍前往屏東縣、高雄市，連趕9場行程，極力拉抬屏東縣第二選區（屏南）立委參選人徐富癸、高雄市第三選區（左營楠梓）立委參選人李柏毅選情，中途還順道在高雄拍攝了宣傳照。

綜觀賴清德滿檔行程，他從上午9點20分開始從屏東車城海口看海美術館出發，參加恆春半島聯合競選團結誓師大會，前往北勢寮保安宮、灣仔內朝天宮、大港保安宮、左營元帝廟參香，傍晚出席「台灣隊集合」立委造勢活動後，轉往在地名店「果貿吳媽家餃子」用餐。在屏東輔選期間，賴清德現場即興用立委參選人的名字創作一段歌詞：「台灣一定要喊聲，做伙講給世界聽，清德富癸共同打拼，拼到台灣一定贏；懇求鄉親來相挺，清德富癸都是庄腳囝仔來出身，懇求咱手牽手心連心，于伊選票來上任」，炒熱現場氣氛。

賴陣營幕僚形容，賴清德從屏東拚到高雄，單日連跑9場行程，比先前更賣力。面對外界點評郭台銘參選有利賴清德選情，賴陣營人士笑稱，「哪有躺著選？從行程證明主席更賣力！輔選行程堪稱鐵人等級，清晨6點出門，今天高屏跑9個行程沒喊一句喊累，他更拚了！」

有趣的是，賴清德近日輔選行程滿檔，各個場合的公開發言也引起網友們關注，就有網友以「賴清德今天演講5場全都沒看稿熟記於心」為題在PTT政黑板發文，記錄賴周日出席全國雲林旅外鄉親賴清德後援會、新店太平宮參香、全國不動產產業賴清德後援會、全國獅友賴清德後援會，以及出席基層醫師聯誼晚宴等5場活動致詞時，演講全程「不看稿」、侃侃而談，引發網友熱議。

有網友留言稱，「他其實不聰明，但是很認真」、「賴清德這種學經歷怎麼可能不聰明」、「難怪這麼穩」，不過也有網友持不同意見表示，賴清德近期沒有接受媒體訪問，或認為演講不看稿是「基本」，發文的網友則認為，一天連續5場演說，講的內容全都不一樣，可見所有內容都熟記於心。

據悉，面對總統立委選情逐漸升溫，賴清德除將分赴各縣市與立委參選人們合體，鞏固核心支持者，也規劃從9月開始，推出一系列「國家希望工程」政見發表記者會，透過拋出政策牛肉，擴大支持面，爭取更多「政策票」挹注。對此，賴清德競選辦公室發言人郭雅慧強調，「面對藍白整合的可能，我們沒有任何鬆懈的本錢，會繼續努力爭取支持，回應民意需求」。