日本排核汙水進太平洋　侯友宜：漁產若受影響政府應用市價收購

▲侯友宜赴基隆接觸基層。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜於今（29）日下午前往基隆區漁會。侯友宜承諾，當選總統後，會全力來協助，而對日本排放福島核廢水入海，對台灣可能的影響，除了一定會用高標準檢驗漁貨，保障國民健康外，如果證實漁貨受到污染，也會以市價來收購，不能讓漁民的辛苦白費，一定要保障漁民生計。

侯友宜今日下午，在基隆市長謝國樑、立委參選人林沛祥的陪同下，前往基隆區漁會，與理事長簡建輝及理監事、漁民代表座談。侯友宜指出，近期到到地方漁會走訪，接獲到漁民許多心聲，其中漁產銷路受阻、缺工，以及最近因為日本核廢水排放，對漁產可能造成的影響，都是大家所面臨到的問題，政府應該要設法解決，保障漁民生計，不受影響，下一代也才能回鄉延續產業。

侯友宜提到，為了解決缺工問題，兩岸必須要協商，開放大陸漁工來台，增補勞動力；至於核廢水排放，放射性物質「氚」的排放，不但要以高標準去檢驗，政府也應該以市價，向漁民收購受到污染的漁貨，如此才能確保漁民的生計不受影響。

而現場林沛祥及漁民代表也反映，八斗子的凸堤漁港興建，已爭取多年遲遲沒有下文，颱風季時，漁船缺乏避風的屏障；而近期航港局檢查漁船噸位，要求計入過去要求漁民增加的浮力箱，導致漁民的船隻被迫升級，不能在近海捕魚；以及老舊漁船停止收購等問題，侯友宜承諾，當選總統後，都會責成行政院來處理，儘速完成凸堤漁港興建、要求航管局及漁業署來溝通解決，及建立老舊漁船的收購平台。



