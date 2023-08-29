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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

恭喜藍白不再被情勒！　李艷秋：無法跟「沒誠信」的郭台銘談整合

▲▼鴻海創辦人郭台銘主流民意大聯盟記者會中宣布，將以獨立參選人身分展開聯署參選總統，並由黃士修擔任發言人一職。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘宣布將以獨立參選人身分展開聯署參選總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘28日宣布投入2024總統大選，為在野陣營整合拋下震撼彈，引發熱議。對此，媒體人李艷秋29日就在臉書表示，「恭喜藍白陣營不必再被他情勒！」也不用再跟郭台銘談整合，因為郭台銘沒有誠信，談了也是白談。

李艷秋指出，郭台銘說要全力支持新北市長侯友宜選總統，卻宣布自己也要選；邀在野喝咖啡談整合，轉頭就宣佈自己成為獨立參選人。對此，她大轟，這證明兩件事，第一，今年鬼話冠軍非郭台銘莫屬；第二，無法再跟郭台銘談整合，因為郭台銘沒誠信，翻臉就不認，談了也白談，從情感面看，郭台銘已經失去了跟在野談整合的資格，藍白再去巴著人格信用破產的郭台銘，真會讓選民瞧不起。

李艷秋也分析，從現實面來看，政治就是比肌肉，用實力拼勝算，國民黨現在有14個縣市長、38名立委、380位縣市議員；民眾黨有2位縣市長、5席不分區立委、8名縣市議員；郭台銘雖然什麼都沒有，但是每年有股利92億，如果非綠聯盟推郭台銘代表選總統，這不是證明兩個黨都被郭台銘收購了嗎？

「被收購的理由，就是為了錢，請問選民投得下去嗎？」李艷秋表示，就算政治要靠交換談條件，也是國民黨和民眾黨的互相禮讓、互相成全，郭台銘沒有人馬，就算硬把那些站在郭台銘身邊造勢的前議員、里長、前代表算進去，聲勢也矮一大截，怎麼談？怎麼換？

此外，李艷秋提到，郭台銘要用獨立參選以戰逼「合」，是因為他知道，藍白其實已經在加速整合，但是大老闆的驕傲和霸道的性格，讓郭台銘不能放下身段接受協調，一定要郭台銘出面「整」，在野才准「合」。對此，她直言，「恭喜藍白陣營，你們終於不必再被情勒，甩掉郭董，讓他走自己的路吧！」連署的路上或民調的數字上，民進黨已經幫郭台銘鋪好了鮮花，真的不必為郭台銘擔心。

李艷秋最後也諷刺，其實很多人希望郭台銘選下去，一方面可以從財產申報上研究自己為什麼沒有首富的運？一方面也可以反省為什麼自己買不起董娘的包。

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