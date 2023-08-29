楊志良「家暴說」引熱議　蘇巧慧批：郭台銘團隊性別意識不及格

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者宋良義攝）



記者詹宜庭／台北報導

前衛生署長楊志良27日替鴻海集團創辦人郭台銘站台時，稱台灣之所以家暴頻傳，是因為施暴者無法修理蔡英文、陳建仁，只能轉而去修理更弱小的妻小。對此，民進黨立委蘇巧慧批評，總統層級的選舉，不只是要選出參選人自身的特質與能力，更要看其背後的團隊是否具備足夠的條件，郭台銘找來黃士修、楊志良等人擔任顧問，但這樣的團隊，連基本的性別意識都不及格，如何能夠帶領台灣邁向世界？

蘇巧慧29日表示，郭台銘找楊志良當競選顧問，結果一上台就失言，稱「台灣會有家暴是因為民眾沒辦法修理總統蔡英文、行政院長陳建仁」，格調之低讓人瞠目結舌。

蘇巧慧指出，翻開楊志良過往的發言紀錄，可見他曾聲稱「防疫期間應該要開除染疫醫護」、「100元快篩試劑太貴」，並指控「蔡英文、陳菊、吳音寧都沒有照顧過小孩，都不知道辛苦」等歧視女性發言，讓人難以想像這樣充滿偏見、傲慢又死不認錯的言論，竟然出自一位前衛生署長口中。

蘇巧慧認為，總統層級的選舉，不只是要選出參選人自身的特質與能力，更要看其背後的團隊是否具備足夠的條件，為台灣創造願景。然而，郭台銘在宣布參選的第一時間，反而找來流言終結者創辦人黃士修、楊志良等人擔任顧問，質疑「這樣的團隊，連基本的性別意識都不及格，如何能夠帶領台灣邁向世界？」

對於失言一事，楊志良28日晚間發聲明向曾經歷家暴的人道歉，他表示「我對於有經歷過家暴的朋友，因為我的家暴說而引起不愉快的心境，深感抱歉，但對於蔡政府造成人民水深火熱，痛苦萬分，絕不道歉，而且嚴厲譴責，應予推翻。」