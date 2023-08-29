觀察／柯文哲臭臉枯等不願同桌郭台銘　「咖啡會前會」大失敗？

▲柯文哲與郭台銘握手後快速閃人。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（29）日出席「台北市計程車工會普渡餐會」，民眾黨總統參選人柯文哲與郭約莫同時到場。儘管雙方同場約30分鐘，但彼此互動卻只有短短1分鐘寒暄；不僅郭自己都坦言沒聽清楚柯講了什麼，連事前備妥的冰奶茶，都是郭一人獨飲。在雙方相敬如「冰」的場面底下，不禁令人懷疑，在野整合到底有戲還沒戲？

郭台銘昨正式宣布投入2024總統大選，對於藍白兩黨候選人選情首當其衝，唯恐形成「三個和尚沒水喝」，直接保送民進黨總統參選人賴清德。不過，已宣布參選的郭台銘持續倡議「三隻小豬喝咖啡」，聲稱要整合在野共推一組人，盼能下架民進黨。

今晚逢郭台銘、柯文哲雙雙出席「台北市計程車工會普渡餐會」，兩人互動被視為咖啡會的會前會。但令各界詫異的是，郭抵達主桌之後，逕自坐在主位，並拿了兩杯奶茶放在面前；至於柯文哲約莫在7點左右抵達，但見郭坐在主位，柯卻硬是不入座，寧可在左方一個狹小空間站著不動，讓郭單獨坐在主位上任由媒體拍照，場面很是尷尬。直到郭致詞完畢，輪到柯致詞時，柯才離開那個狹小空間，率民眾黨幹部上台致詞。

整場唯一的互動，就是柯文哲致詞結束從舞台下來時，主動上前跟郭台銘簡短握手寒暄，但也隨即快閃離去。綜觀整場餐會，郭柯儘管在同一個空間共處30分鐘，實際互動卻僅有短短1分鐘。郭台銘事後受訪時說，自己連柯文哲說什麼也沒聽到，至於放在面前的2杯冰奶茶，郭則索性自己獨飲一杯，還說另一杯也是自己要喝的，要喝完第一杯才能喝下一杯。

▲郭台銘參加台北市計程車工會普渡餐會。（圖／記者湯興漢攝）

此情此景，頗類似7月16日的公平正義大遊行，當時郭台銘、柯文哲也在同一個場合共處30分鐘，但那次甚至是零互動。而這次柯雖在離去前主動向郭短暫致意，也僅止於禮貌性寒喧，但明明7時就能入座主桌，多的是時間跟郭聊聊，但柯卻寧可站在角落，顯示柯對郭仍有不小的心理障礙。

其實最令人玩味的是，主動拋出「三隻小豬喝咖啡」的人是郭台銘，但郭都未把握機會主動示意，其高高在上的姿態不禁令人懷疑，是否真心想要找人喝咖啡？還是這只是一個假議題？這個問題的答案，恐怕只有郭台銘心知肚明。