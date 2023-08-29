鷄籠中元祭放水燈遊行登場　謝國樑、侯友宜齊聚祈福平安

記者郭世賢／基隆報導

傳承迄今已169年歷史的鷄籠中元祭，今（29日）晚間由擔任主普的郭姓宗親會，帶領各姓氏宗親會的花車、表演團體及陣頭在市區浩浩蕩蕩遊行，傳遞平安，呈現百年民俗文化魅力，各姓水燈頭車在結束後，將前往八斗子望海巷與重頭戲放水燈儀式。

▲基隆市長謝國樑（中）、新北市長侯友宜（左）及AIT處長孫曉雅（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市長謝國樑和新北市長侯友宜，自市府大門步行至活動主舞台，沿途受到民眾的致意。今年適逢疫情趨緩，市府邀請AIT臺北辦事處長孫曉雅、新北市長侯友宜，日本熊本縣八代市、廣島縣吳市、沖繩縣宮古島市及韓國尚州市等姐妹市亦組團來到基隆共襄盛舉。

謝國樑表示，鷄籠中元祭是基隆重要年度文化盛事，保存完整祭典科儀，今年主題「平安有愛」，致力傳遞民眾溫暖平安氛圍，展現在地無形文化與歷史蘊底，期待中元祭能增加更多觀光、文化、娛樂元素，並逐步朝國際化邁進，歡迎大家在每年農曆七月歡迎大家造訪基隆。

▲謝國樑與AIT處長孫曉雅分享中元祭活動心得。

活動開場演出，由仁山仁海藝想堂結合舞蹈與特技的跨領域舞劇《好願在人間》，透過清法戰爭的歷史剪影混搭當代街舞的battle，導入臺灣當代北管樂音，跨越時空與國界的誠心祈禱，融合東西文化表達對平安的祈願，帶來和平、慈悲、關懷的力量。

隨後，在港區船隻齊聲鳴笛悠揚聲中，展開放水燈遊行，象徵基隆各界團結協作力量，謝國樑感謝主普的郭姓宗親會與各姓宗親會鼎力支持，並邀民眾在遊行結束後，前往望海巷參與施放水燈頭，欣賞精緻紙糊水燈頭，體驗民俗文化藝術之美。

基隆市政府花車設計，採軟式霓虹燈點綴，以裁型方式堆疊立體感，強調中元兩字，整體多彩豐富且和諧繽紛的色調，期望民眾來到基隆帶走一份平安祝福，感受屬於亞洲最有愛城市的精采文化盛典。

在望海巷施放水燈頭活動現場，文化局特邀台灣民俗專家林茂賢老師，為大家解說施放水燈頭由來與民俗知識，對無法親臨現場的民眾而言，透過基隆市文化局臉書粉專、鷄籠中元祭臉書粉專及魅力基隆YouTube，線上直播觀賞放水燈遊行與水燈頭祭典，感受傳承百年民俗祭典魅力。