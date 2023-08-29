最後的溫柔？場外下令黨員「別喊凍蒜」　柯文哲對郭台銘說3句話就快閃

記者袁茵／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前向民眾黨總統參選人柯文哲拋出「喝咖啡」邀約，並且於今（29日）原本應錯開1小時的活動，提前1小時到場等柯「喝飲料」，但只見柯文哲不領情，選擇站在場外等25分鐘，俟郭進場、致詞結束，隨後上台致詞後才下台與郭握手，並向郭說「打個招呼再走」、「Long time no see」、「掰掰」，就快閃走人。

▲柯文哲、郭台銘出席台北市計程車公會普渡餐會。（圖／記者陳家祥攝）

台北市計程車工會普渡餐會於29日晚間7時在建國橋下舉辦，外傳主辦方原本要柯文哲晚間7點到場、郭台銘8點左右再到，有意錯開兩人，結果郭台銘28日晚間發布採通時，仍寫著7時到場，想提前與柯文哲見面喝飲料。

而柯辦28日並未發布採通，但柯營私下證實，確實29日晚間7時有受邀參加此活動；且民眾黨發言人楊寶楨29日也說，原先郭台銘是排定晚上8時出席，不知道是否得知柯文哲晚上7時與會，為了有同框畫面，特地把時間往前挪。

▲郭台銘參加台北市計程車工會普渡餐會。（圖／記者湯興漢攝）

今天郭台銘於6時58分左右從活動最後方到場，並且以「大進場」模式，受到眾多支持者歡迎，而柯文哲則直到7時3分左右才抵達會場正前方，但聽聞郭台銘已入座，與競選總幹事黃珊珊、台北市議員黃瀞瑩、林珍羽和張志豪一行人站在會場門口外等待，並未直接進入會場。

隨後輪到郭台銘上台致詞，只見柯文哲也只有在場外靜靜地聽，媒體不斷追問「會不會覺得郭台銘誠意不夠」、「怎麼變成你在罰站等郭台銘？」但柯文哲都沒回應。

不過，柯文哲難得開口2句話，就是問一旁的黃珊珊「稍後是否還要進場逐桌敬酒？」以及向台北市黨部要求，稍後進場時請黨員不要喊「凍蒜」，這時媒體再問「是不是想給郭台銘面子？」但柯文哲也沒有回應，一旁的幕僚僅說柯文哲30日會對外受訪。

▲柯文哲在場外乾等郭台銘25分鐘。（圖／記者袁茵攝）

而柯營一行人就這樣站在台下等郭台銘進場、致詞25分鐘，柯才走進會場致詞，並且在台上拿酒杯隔空與大家敬酒；柯文哲致詞時還特別提到，自己有收到工會理事長的邀請函，上面寫著「祈求戰爭遠離、世界平安」，而他就是這個心情。

柯文哲致詞結束後，走下台主動與郭台銘握手，但並未喝下主辦方原本準備的綠茶、檸檬紅茶，以及郭台銘準備的多種咖啡、茶、奶茶等飲料，並向郭台銘說聲「打個招呼再走」、「Long time no see」、「掰掰」，只見郭台銘似乎有許多話想說，還拍了拍柯文哲的肩膀，但柯卻連原定的逐桌敬酒都取消，快閃離開活動會場，連喝一杯茶都沒有。