快訊／不認變「郭陣營館長」　楊志良：我正牌博士不是假博士欸！

▲楊志良今天否認失言，反批蔡政府讓台灣社會陷入水深火熱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

前衛生署署長楊志良昨（27日）為鴻海創辦人郭台銘站台時，脫口稱家暴、輕生等負面新聞頻傳，是因「沒辦法修理總統蔡英文與行政院長陳建仁」，但他今（28日）下午堅決不道歉、否認失言；至於被評為郭陣營的「館長」，楊說，他沒有罵三字經，「我是正牌的教授欸！我是正牌的博士欸！」不像蔡英文被人家講是假博士。

對於府院、跨黨立委同聲譴責楊志良昨天的發言，楊志良今天下午受訪堅決不道歉，反批蔡政府施政造成家暴、虐老、虐兒案件頻傳，「今天這麼多家暴跟蔡英文都沒有關係嗎？」今天是政府把台灣搞得水深火熱，大家都憂鬱，「我就是不道歉你要我怎樣？有本事把我抓起來啊！」

對於外界評論，如同支持民眾黨總統參選人柯文哲的網紅「館長」陳之漢失言，楊志良可能變成郭台銘陣營的「館長」，楊志良否認失言說，他講的是對的，哪個地方不對？他是講自己認為對的話，記者不該聽了不爽就說他失言，「館長有罵三字經，我沒有罵三字經啊，我只說混蛋而已，沒有說三字經，我很想說三字經」。

楊志良表示，「我是正牌的教授欸！我是正牌的博士欸！」他又影射蔡英文博士論文案說，「不是另外一個人，她說她是博士，人家說她是假博士」，他曾經跟教授彭文正說，人家講蔡英文是假博士，每個人都沒事，只有彭文正有事，「你是大笨蛋啊！」倘若他也把自己的博士論文列為國家機密，那自己的博士學位是真的還假的？

楊志良話鋒一轉又說，「我認為蔡英文天天講謊話，是爛人，她可以來告我，為什麼她今天還沒告？我講陳建仁『賤人』為什麼他不來告？」他說，可以一起去法院去啊，了解高端疫苗是怎麼過的，為什麼把軍公教退休金砍了，自己每個月爽領新台幣50萬元？

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