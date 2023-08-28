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家暴因修理不到蔡英文？楊志良、謝長廷等捲失言風波　始末一次看

▲▼翁達瑞,謝長廷,楊志良。（圖／翻攝自翁達瑞臉書、記者袁茵攝、記者李毓康攝）

▲左起分別為翁達瑞、謝長廷、楊志良。（圖／翻攝自翁達瑞臉書、記者袁茵攝、記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

2024總統大選話題不斷，近來卻有不少政治人物捲入失言風波，包括駐日代表謝長廷提到「微量放射性元素」對健康有益；以及旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）質疑美國職棒大聯盟（MLB）介入台灣政爭；還有前衛生署署長楊志良提到，之所以會有家暴是因為修理不到總統蔡英文，《ETtoday新聞雲》為您整理3人的失言始末。

一、謝長廷

日本政府宣布8月24日開始將福島第一核電廠核廢水排入海中，引起外界爭議。而我國駐日代表謝長廷卻在此時，指稱世人對於放射性的議題有些敏感，「其實微量的放射性元素反而對身體有益。」雖然事後他解釋，自己談的是北投溫泉、玉川溫泉中的鐳的相關效果，隻字未涉及核處理水，但仍引起外界不滿。

▲▼駐日代表謝長廷。（圖／記者袁茵攝）

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者袁茵攝）

►外界反應

國民黨總統參選人侯友宜批評，「站著說話腰不酸」，政府官員沒有以同理心來理解民眾對和廢水排放的擔憂，是不對的。

國民黨主席朱立倫則諷刺，謝長廷的談話會讓人以為他是「日本駐台代表」，他應該要多喝幾杯讓大家安心。

民進黨立委林靜儀也不挺，認為整件事情應該要提供正確資訊解除民眾疑慮，提到微量對身體有益，「這個話就太過了」。

林口長庚臨床毒物科教授顏宗海也說，以醫學觀點來看，輻射物質對人體是沒有好處的，如果沒有必要，都建議盡量不要接觸。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄則幫忙緩頰，稱謝長廷懷念故鄉北投的溫泉，談的是觀光，沒有必要拿來做政治攻防。

二、翁達瑞

翁達瑞在臉書發起連署抗議行動，標題為「美國職棒大聯盟介入台灣政爭」，指稱高虹安當選新竹市長後，就把新竹棒球場當成政爭工具，追殺卸任市長林智堅，美國職棒大聯盟扮演幫凶角色，引薦專家給高虹安，出借名號給新竹市政府。

▲▼新竹棒球場開挖。（圖／新竹市府提供）

▲高虹安找來BrightView協助勘驗新竹棒球場。（圖／新竹市府提供）

►外界反應

資深媒體人黃揚明表示，連署抗議美國大聯盟介入台灣政治這舉動，實在太令人耳目一新了，不得不敬佩翁達瑞的勇氣。

時事評論員溫朗東也指出，翁達瑞將MLB與新竹市長高虹安扯在一起是很嚴重的失言，「這波成功讓藍白止跌回血，讓高虹安接下來的貪汙開庭影響力減弱，讓郭柯侯內亂的風波獲得舒緩」。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳也不挺翁達瑞，表示MLB是專業的，不會涉及台灣選舉事務。

三、楊志良

前衛生署署長楊志良昨（27）日受邀加入永齡基金會創辦人郭台銘智庫，但談及現在社會家暴、自殺等人數激增，是因為心情鬱卒，沒辦法去修理總統蔡英文和行政院長陳建仁，所以去打老婆、小孩，引來外界撻伐。

▲郭台銘主流民意大聯盟新竹場。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

▲楊志良受邀加入郭台銘智庫卻語出驚人。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

►外界反應

總統府對於楊志良的言論表達嚴正譴責，表示家暴議題是受害民眾的傷痛，任何人都應該嚴肅以對，認為楊志良應對此向社會大眾道歉。

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱狠酸，楊志良應該是來敗票的，「他有沒有想過說出這些話的當下，受害者的感受」，更遑論怎麼會是呼籲大家用暴力的方式作為情緒發洩的出口？

時代力量立委王婉諭則呼籲郭台銘出面表明態度和立場，精神衛生是沉重嚴肅的議題，家暴則是無數家庭的痛，不該被拿來做廉價的政治攻擊。

行政院長陳建仁表示，「我們覺得他對於受害者的傷痛完全沒有辦法了解，而且他還鼓勵暴力，這是我們所不能容忍的，我們都感到相當的遺憾」。

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