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HyperX推新款Cloud III 無線電競耳機　長效120小時電力材質更堅固

▲▼HyperX,電競周邊,電競耳機,Cloud III。（圖／翻攝自HyperX）

▲ HyperX Cloud III 無線電競耳機。（圖／翻攝自 HyperX）

記者樓菀玲／台北報導

HyperX 宣布推出 HyperX Cloud III 無線電競耳機，主打提供極致舒適佩戴體驗、沉浸式音效，以及高達 120 小時的電持續航力，將提供玩家絕佳舒適自在的無線遊戲體驗。

承襲品牌一貫極致舒適配戴感，耳機全新設計的 53mm 傾斜式驅動單體除提供沉浸式音效外，透過 NGENUITY 啟用的DTS  Headphone:X 則帶來更加真實的 3D 空間音效。無論用於沉浸遊戲世界、體驗無線娛樂，或是進行工作會議，這款耳機都是最佳首選。

承襲 Cloud 系列一貫優越舒適度、高音質和耐用度外，全新 Cloud III 無線耳機經由 HyperX 音效工程師精心調校，以提供最清晰準確的音效品質。傾斜式 53mm 驅動單體以更最佳的角度增強音效準確度，呈現更細節且精確的音效。Cloud III 新增了 DTS Headphone:X 空間音效技術，可將音訊擴展到虛擬 3D 空間，創造可完美體現沉浸式的遊戲和觀影環境。針對玩家最重視的電池續航力，Cloud III無線耳機提供高達 120 小時的超長續航力，使遊戲玩家可享受長時間不間斷的遊戲時光。

▲▼HyperX,電競周邊,電競耳機,Cloud III。（圖／翻攝自HyperX）

▲ 新款可提供 120 小時的電池續航力。（圖／翻攝自 HyperX）

Cloud III 無線耳機採用全金屬框架，搭配鋼製頭帶和鋁合金前叉設計，可大幅延長耳機使用壽命。耳機完美結合了堅固的結構和柔軟的高級人造皮革，帶來的極致舒適感。除了紓壓記憶泡綿耳墊和頭帶上的加強襯墊外，還具有舒適的貼合度，讓遊戲玩家可以完全沉浸在遊戲中。

Cloud III 無線耳機藉由快速 2.4GHz 無線傳輸，提供卓越的遊戲體驗，確保零延遲和可靠的音訊。10mm 可拆式麥克風內含 LED 靜音指示燈功能，相較於上一代產品，音訊清晰度有感升級；麥克風也具備內建式金屬網狀防噴罩，無需購買額外的防噴罩。使用者可透過耳罩控制鍵快速調整調整音量，也可直接使用耳機耳罩上的控制鍵將麥克風設為靜音，大幅提升使用便利性。Cloud III無線耳機提供多平台相容性，包括 PC、PS5、PS4 和 Nintendo Switch。遊戲玩家可藉由隨附的 USB-C 無線訊號接收器和 USB-A 轉接器，輕鬆地將耳機連接至慣用的平台。

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