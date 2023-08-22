Lenovo電競快閃店插旗光華！全新第8代電競系列筆電限時體驗

▲ Lenovo 電競快閃店。（圖／翻攝自 Lenovo）

記者樓菀玲／台北報導

抓住暑假的尾巴，Lenovo 電競快閃店即日起至 8 月 27 日於光華商場前廣場限時登場，快閃店現場展出 Lenovo 最新上市的第 8 代電競系列筆電，讓消費者深入了解 Lenovo 電競筆電的資訊。民眾於現場完成體驗任務並拍照打卡還可抽獎拿限量豪禮。

Lenovo Legion一直以其卓越的性能、創新的技術和簡約的設計贏得了廣大玩家的青睞，在此次快閃活動中， 具備Lenovo首款電競專用AI晶片的Legion Pro 5i將再次以其極致的遊戲性能、強大的散熱能力和引領潮流的外觀設計，為玩家們帶來驚喜。

此外，Lenovo LOQ作為Lenovo全新電競子品牌，承襲Legion成熟的電競技術並共享Lenovo電競DNA，搭載最新第13代Intel Core H系列處理器的LOQ 15” Intel也在快閃店中亮相，目標以親民的價格提供Legion 旗艦級的享受，為首次接觸電競的新世代玩家提供高品質的筆電選項。

8月27日前，Lenovo電競快閃店插旗光華商場前廣場，賽博龐克設計打造夏日新地標，吸引遊戲愛好者齊聚。除了經典筆電機台，現場更展示耳機、後背包、水壺等周邊配件，為一級玩家搭配完整行頭。快閃店分為Legion及LOQ兩區，分別設置「極致效能」、「酷炫鍵盤」和「高級音效」、「頂尖表現」等四個體驗關卡，讓民眾親自感受Lenovo旗下電競機種優異的規格和遊戲效果，完成任一體驗並拍照打卡的消費者都有機會參加抽獎活動，並至專賣店兌換限量豪禮。