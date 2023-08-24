羅技推出PRO賽車方向盤與踏板　2023世界模擬賽車大賽將開跑

▲ Logitech G 推出 PRO 專業賽車方向盤與賽車踏板。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

Logitech G 在台推出 PRO 直驅式專業賽車方向盤和 PRO 專業賽車踏板，透過 Logitech G 長期與 McLaren F1 合作全球模擬賽事的經驗，打造高規格的模擬賽車設備專為頂尖模擬賽車玩家設計，提供最佳沉浸式的駕駛體驗。

從規格上來看，PRO 直驅式專業賽車方向盤採用 Logitech G 獨家的 TRUEFORCE 力回饋技術，能夠帶給使用者更高的真實感和沉浸感，方向盤以直觀的視覺設計、磁性換檔撥片、雙離合器撥片，以及可自訂的遊戲設定，提供玩家更精確的駕駛控制。

PRO 專業賽車踏板則具有重量傳感製動器設計，能讓玩家根據自己的喜好進行調整，從而獲得更佳的駕駛表現，同時也能模擬出貼近真實的賽車踏板，讓玩家感受到最真實的駕車樂趣。

▲ 整套配備提供最佳沉浸式的駕駛體驗。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ PRO 專業賽車踏板。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ PRO 直驅式專業賽車方向盤。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 搭配更大的螢幕效果更佳。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 實際體驗整套賽車配備。（圖／記者樓菀玲攝）

據了解，Logitech G 希望透過此次與 McLaren F1 的合作，提供玩家無與倫比的模擬賽車體驗，預計接下來其日起至 8 月 27 日之前，玩家能夠在光華數位新天地一樓室內電子區試玩區實際體驗。

根據 Logitech G 現場負責人 Alan 所述，日後將會額外推出賽車座椅，接下來將會舉辦 G Challenge 23 世界模擬賽車大賽，屆時將會以《極限競速 Forza》系列做為主要參賽項目。

而接下來 Logitech G 也將在 PChome 和 GAME 休閒館開放超早鳥預購，且於8月25日在良興和三井3C開放一般預購，預購即可獲得價值 4,000 元的 Logitech G 限量模型車四台。

▲ 日後將舉行 G Challenge 23 世界模擬賽車大賽。（圖／記者樓菀玲攝）