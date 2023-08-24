　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

羅技推出PRO賽車方向盤與踏板　2023世界模擬賽車大賽將開跑

▲▼Logitech,電競周邊,賽車方向盤,賽車踏板。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Logitech G 推出 PRO 專業賽車方向盤與賽車踏板。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

Logitech G 在台推出 PRO 直驅式專業賽車方向盤和 PRO 專業賽車踏板，透過 Logitech G 長期與 McLaren F1 合作全球模擬賽事的經驗，打造高規格的模擬賽車設備專為頂尖模擬賽車玩家設計，提供最佳沉浸式的駕駛體驗。

從規格上來看，PRO 直驅式專業賽車方向盤採用 Logitech G 獨家的 TRUEFORCE 力回饋技術，能夠帶給使用者更高的真實感和沉浸感，方向盤以直觀的視覺設計、磁性換檔撥片、雙離合器撥片，以及可自訂的遊戲設定，提供玩家更精確的駕駛控制。

PRO 專業賽車踏板則具有重量傳感製動器設計，能讓玩家根據自己的喜好進行調整，從而獲得更佳的駕駛表現，同時也能模擬出貼近真實的賽車踏板，讓玩家感受到最真實的駕車樂趣。

▲▼Logitech,電競周邊,賽車方向盤,賽車踏板。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 整套配備提供最佳沉浸式的駕駛體驗。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼Logitech,電競周邊,賽車方向盤,賽車踏板。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ PRO 專業賽車踏板。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼Logitech,電競周邊,賽車方向盤,賽車踏板。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ PRO 直驅式專業賽車方向盤。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼Logitech,電競周邊,賽車方向盤,賽車踏板。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 搭配更大的螢幕效果更佳。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼Logitech,電競周邊,賽車方向盤,賽車踏板。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 實際體驗整套賽車配備。（圖／記者樓菀玲攝）

據了解，Logitech G 希望透過此次與 McLaren F1 的合作，提供玩家無與倫比的模擬賽車體驗，預計接下來其日起至 8 月 27 日之前，玩家能夠在光華數位新天地一樓室內電子區試玩區實際體驗。

根據 Logitech G 現場負責人 Alan 所述，日後將會額外推出賽車座椅，接下來將會舉辦 G Challenge 23 世界模擬賽車大賽，屆時將會以《極限競速 Forza》系列做為主要參賽項目。

而接下來 Logitech G 也將在 PChome 和 GAME 休閒館開放超早鳥預購，且於8月25日在良興和三井3C開放一般預購，預購即可獲得價值 4,000 元的 Logitech G 限量模型車四台。

▲▼Logitech,電競周邊,賽車方向盤,賽車踏板。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 日後將舉行 G Challenge 23 世界模擬賽車大賽。（圖／記者樓菀玲攝）

ET快訊
為7萬打死人！19歲男遭「凌虐4小時」慘死
館長也被推倒？連翻5圈狂吼「為什麼要推我」　畫面曝
快訊／遊戲橘子再吞敗！「維持200萬罰鍰」　法院給2理由
快訊／爆出軌女星「有私生子」　梁朝偉首回應！
快訊／台北客運載24乘客撞分隔島！　4人送醫
國民法官審判！　賓士男酒駕撞死人「遭判史上第二重」
網瘋傳「私密不雅片外流」！　奎丁回應了
Netflix一堆神片全掰了！　9月上下架片單曝

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

騰龍推Sony E接環新鏡頭17-50mm　恆定F4大光圈今秋上市

羅技推出PRO賽車方向盤與踏板　2023世界模擬賽車大賽將開跑

戴耳機聽音樂也能無阻礙對話　蘋果推新功能「對話感知」

摺疊手機不夠看！爆料：三星2025年量產「卷軸螢幕手機」

手機可以「邊睡邊充」？　蘋果警告2危險習慣：恐有死亡風險

霸榜神機快要「買不到」　iPhone 13跌出熱銷榜單

行動電源要怎麼挑？看準這幾點保安全　小心「電池容量」迷思

華為「在台品牌店」全數關閉　最後一家店吹熄燈號

十銓科技與美國ASI展開合作　擴大品牌搶占美國版圖

三星推全球首款Dual 4K UHD螢幕　超大57吋Mini LED面板為玩家而生

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

香港人實測高雄過馬路！　主動禮讓、有視線死角？

騰龍推Sony E接環新鏡頭17-50mm　恆定F4大光圈今秋上市

羅技推出PRO賽車方向盤與踏板　2023世界模擬賽車大賽將開跑

戴耳機聽音樂也能無阻礙對話　蘋果推新功能「對話感知」

摺疊手機不夠看！爆料：三星2025年量產「卷軸螢幕手機」

手機可以「邊睡邊充」？　蘋果警告2危險習慣：恐有死亡風險

霸榜神機快要「買不到」　iPhone 13跌出熱銷榜單

行動電源要怎麼挑？看準這幾點保安全　小心「電池容量」迷思

華為「在台品牌店」全數關閉　最後一家店吹熄燈號

十銓科技與美國ASI展開合作　擴大品牌搶占美國版圖

三星推全球首款Dual 4K UHD螢幕　超大57吋Mini LED面板為玩家而生

蔡詩芸爆婚變王陽明後首露面！　IG簡介「保留1單字」洩婚姻狀態

陸多地微信群瘋傳「囤鹽」貨架掃空　超市人員：無須過度恐慌

張鈞甯、阮經天16年友情爆衝突！　暴瘦7公斤「整條脊椎骨突出」

搭上普里格津飛機　俄空姐生前怨「不明原因延誤」！最後發文曝光

21歲奧迪妹酒駕撞死人「IG譙髒話」　黃偉哲怒：家屬傷口上灑鹽

陸稱研究終止ECFA　陸委會：有意見可解決「不是貿然說水果有蟲」

習近平多次回頭！翻譯員「小跑步狂追」遭安全人員阻擋　畫面曝光

家裡有資產vs.有能力？　網秒選「鈔能力」從起點贏到終點！

鬼月下山右手「一陣涼涼的」　冒出一顆頭騎士笑：解鎖帶蛇兜風

柯文哲憂心悸盼改喝果汁　郭台銘：我不喝咖啡而是喝奶茶

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

3C家電熱門新聞

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

華為在台品牌店全面關閉　最後一家店熄燈

蘋果「粉紅耳機」悄上架官網　下月iPhone 15再迎新色

iPhone 15發佈倒計時！　外觀三大變革一次看

手機可以「邊睡邊充」？蘋果警告2習慣：有死亡風險

三星推全球首款Dual 4K UHD螢幕

十銓科技與美國ASI展開合作

霸榜神機快要「買不到」　iPhone 13跌出熱銷榜單

行動電源要怎麼挑？看準這幾點保安全　小心「電池容量」迷思

摺疊手機不夠看！爆料：三星2025年量產「卷軸螢幕手機」

iPhone 15要漲價？　這兩款機型上漲100到200美元

Google Pixel 8即將登場

iPhone 15預購方案出爐！神腦「神預購」專案　新機十天到手

戴耳機聽音樂也能無阻礙對話　蘋果推新功能「對話感知」

更多熱門

相關新聞

三星推全球首款Dual 4K UHD螢幕

三星推全球首款Dual 4K UHD螢幕

因應 2025 年預計達到的 18.6 億美元規模的全球電競市場，三星推出了多款新品顯示器，包括：Odyssey Neo G9、ViewFinity S9 兩大新品，前者專為玩家打造，後者則是專為創作者推出的重點產品。

Lenovo電競快閃店插旗光華！

Lenovo電競快閃店插旗光華！

Logitech打造AI智慧商務系統

Logitech打造AI智慧商務系統

技嘉4K電競顯示器將有懸臂支架版

技嘉4K電競顯示器將有懸臂支架版

八位堂超復古「紅白機」機械鍵盤

八位堂超復古「紅白機」機械鍵盤

關鍵字：

Logitech電競周邊賽車方向盤賽車踏板

讀者迴響

熱門新聞

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」想湊12生肖

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

快訊／扁女婿趙建銘車禍！開法拉利超車不慎撞騎士

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

LISA脫到剩比基尼「浴室自拍」！

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

抓包一番賞作假！孫生直擊衝突現場

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

更多

最夯影音

更多
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面