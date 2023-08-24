ROG科隆電玩展秀電競新品　4K OLED螢幕、Z790主機板齊亮相

▲ ROG 推出 EVA 聯名系列新品。（圖／翻攝自 ROG 玩家共和國）

記者樓菀玲／綜合報導

ROG 玩家共和國於 2023 德國科隆電玩展 Gamescom 期間舉行「Never Stop Gaming」活動，涵蓋新品發布會、產品展示、ROG Talk 和 ROG Party，讓玩家得以搶先體驗升級版 Z790 主機板、OLED 電競螢幕，以及最新的 ROG X Evangelion 聯名系列商品。

據了解，華碩在本次活動當中同時推出多款主機板，包括 ROG Maximus Z790 Dark Hero、ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II 和 TUF Gaming Z790-Pro WiFi，支援 Intel Core 第 12 代、第 13 代處理器，相容 PCIe 5.0 和 DDR5 規格的傳輸規格與記憶體，以上主機板皆具備華碩獨家技術，如 AI 超頻、AI 散熱 II和增強型記憶體設定檔 II（AEMP II），並提供多個 USB 連接埠。

▲ 多款主機板新品在本次活動中亮相。（圖／翻攝自 ROG 玩家共和國）



除了主機板之外，ROG 也推出高達三款全新電競螢幕，其中 ROG Swift OLED PG32UCDM 電競螢幕是全球首款 32 吋 4K OLED 電競螢幕，擁有超快 240Hz 更新率和 QD-OLED 技術，提供優異的色彩效能和清晰度。

ROG Swift OLED PG34WCDM 電競螢幕則是 34 吋 800R 曲面 OLED 螢幕，支援 240Hz 更新率，並符合DisplayHDR True Black 400 標準；ROG Swift OLED PG49WCD 電競螢幕則為 49 吋曲面超寬螢幕，搭載 1800R QD-OLED 面板，提供身臨其境的遊戲體驗。

▲ ROG 推出三款全新電競螢幕。（圖／翻攝自 ROG 玩家共和國）



此外，ROG Rapture GT-BE98 Pro WiFi 7 電競路由器是全球首款四頻 WiFi 7 路由器，支援 320 MHz 頻寬的 6 GHz 頻段，速度超越前代 WiFi 6，其他還有三段遊戲加速和專屬連接埠等功能。

過去 ROG 在 Computex 2023 期間就已針對多項新品進行發表，當時台灣相關法規暫時未開放 6GHz 頻段，許多新品無法正常發揮完整實力，而在日前數位發展部已拍板讓八月底過後將會開放 6 GHz 頻段，讓市面上 WiFi 6E、WiFi 7 產品可以發揮規格效能來使用。

▲ ROG Rapture GT-BE98 Pro WiFi 7 電競路由器。（圖／翻攝自 ROG 玩家共和國）