　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星推全球首款Dual 4K UHD螢幕　超大57吋Mini LED面板為玩家而生

▲▼三星推全球首款Dual 4K UHD螢幕　超大57吋Mini LED面板為玩家而生。（圖／翻攝自三星）

▲ 三星推出新款 Odyssey Neo G9 電競顯示器。（圖／翻攝自三星）

記者樓菀玲／台北報導

因應 2025 年預計達到的 18.6 億美元規模的全球電競市場，三星推出了多款新品顯示器，包括：Odyssey Neo G9、ViewFinity S9 兩大新品，前者專為玩家打造，後者則是專為創作者推出的重點產品。

Odyssey Neo G9 是全球首款 Dual 4K UHD 曲面電競螢幕，配有 57 吋超大螢幕並使用 Mini LED 技術，支援 240Hz 高更新率提供沉浸式的遊戲體驗，另外顯示器本身相容 DCI-P3 95% 廣色域，更通過 VESA Display HDR1000 認證，並具有 1ms 反應時間。目前開價 NT$79,900，搭配早鳥折扣可抵 NT$5,000。

ViewFinity S9 則是為創作者設計的 5K 顯示器，搭載防眩光霧面屏和智慧護眼功能，提供智慧電視功能，提供高達 99% 的DCI-P3廣色域，細緻的畫質展現真實細節，此外 ViewFinity S9 還提供 4K UHD 可拆式磁吸視訊攝影機，支援視訊會議，並具有智慧電視功能，目前售價NT$45,900。

▲▼三星推全球首款Dual 4K UHD螢幕　超大57吋Mini LED面板為玩家而生。（圖／翻攝自三星）

▲ 三星推出 5K 創作者顯示器 ViewFinity S9。（圖／翻攝自三星）

ET快訊
「準蘇拉」貼身轉5天成颱？災害預報士：下周恐發海警　雨襲4天

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

十銓科技與美國ASI展開合作　擴大品牌搶占美國版圖

三星推全球首款Dual 4K UHD螢幕　超大57吋Mini LED面板為玩家而生

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

iPhone 15要漲價？　這兩款機型上漲100到200美元

iPhone 15發佈倒計時！　外觀三大變革一次看

蘋果「粉紅耳機」悄上架官網　下月iPhone 15再迎新色

Mac病毒新變種現蹤　假冒微軟OfficeNote竊錄個資

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

陳盈潔2度聲請暫緩入監　檢以「身心狀態尚可」拒絕

玖壹壹春風爆熱戀啦啦隊女神Yuri　「專車接送她」下台中家裡煲愛

後座女伴跌下車！新北機車猴連噴10秒髒話　全場傻眼：快放生

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

十銓科技與美國ASI展開合作　擴大品牌搶占美國版圖

三星推全球首款Dual 4K UHD螢幕　超大57吋Mini LED面板為玩家而生

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

iPhone 15要漲價？　這兩款機型上漲100到200美元

iPhone 15發佈倒計時！　外觀三大變革一次看

蘋果「粉紅耳機」悄上架官網　下月iPhone 15再迎新色

Mac病毒新變種現蹤　假冒微軟OfficeNote竊錄個資

美人妻花蓮訪友「回家崩潰痛哭」！夫一問原因氣炸提告

地表最孤獨的女人！與世隔絕79年　她不知新冠肺炎

2023「全球智商」排行台灣第3名　被這2國超車

快訊／路透：美批准售台灣「5億美元」F-16搜索追蹤裝備

韓網熱帖／FIFTY FIFTY控公司「丟食物侮辱」！誇張藏零食網看傻

SENSE滿分！姜棟元被要求比愛心「突掏出自備小物」韓網笑翻：可愛瘋了

PS家族再加添成員！遠端遊玩機「PlayStation Portal 」價格曝光

《山道猴子》吵架對話寫成歌　正妹快嘴Rap！旋律超洗腦

3C家電熱門新聞

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

蘋果「粉紅耳機」悄上架官網　下月iPhone 15再迎新色

iPhone 15發佈倒計時！　外觀三大變革一次看

十銓科技與美國ASI展開合作

三星推全球首款Dual 4K UHD螢幕

iPhone 15要漲價？　這兩款機型上漲100到200美元

Google Pixel 8即將登場

iPhone 15預購方案出爐！神腦「神預購」專案　新機十天到手

iPhone 15又傳新色！爆料：六種顏色選擇、橙色超吸睛

三星S24 Ultra規格曝光！　2億畫素相機、外殼新材料

潛望鏡鏡頭零件趕不上　分析師：iPhone 15 Pro Max將延後發貨

iPhone 15 Pro「黑色傳輸線」曝光　傳1設計防彎折

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

更多熱門

相關新聞

台積電先進封裝產能不足？　韓媒：AMD新晶片MI300X轉單三星

台積電先進封裝產能不足？　韓媒：AMD新晶片MI300X轉單三星

AMD新晶片MI300X將轉單三星？韓國《經濟日報》報導，據業內人士週二透露，韓國三星電子（Samsung Electronics Co.）準備向美國AMD（超微）提供其高頻寬記憶體（HBM）晶片和先進封裝服務。

LG在台發表最新8款系列電視產品

LG在台發表最新8款系列電視產品

Lenovo電競快閃店插旗光華！

Lenovo電競快閃店插旗光華！

台灣不只台積電強！　韓記者揭「完整生態圈」

台灣不只台積電強！　韓記者揭「完整生態圈」

三星「零邊框」螢幕新技術　iPhone有望搭載

三星「零邊框」螢幕新技術　iPhone有望搭載

關鍵字：

三星Samsung電競螢幕電競周邊

讀者迴響

熱門新聞

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

即／21歲熱褲妹酒駕　遭撞女路人被送回高雄亡

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

準蘇拉將成颱　下周恐發海警雨4天

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

鳳梨找到被詐欺阿嬤了！鞠躬向家屬道歉：了卻我一個心願

女警七夕低頭開單爆紅！3.3萬人跪求IG

陳盈潔入獄住10人房　晚餐吃咖哩雞

瘖啞爸寫字條「2孩子沒得吃」　店家1舉動暖哭萬人

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

準備儲水！桃園2區將停水　預計影響9963戶

18歲妹打工「進到高級住宅」　她曝詭異內幕

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

更多

最夯影音

更多
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面