三星推全球首款Dual 4K UHD螢幕　超大57吋Mini LED面板為玩家而生

▲ 三星推出新款 Odyssey Neo G9 電競顯示器。（圖／翻攝自三星）

記者樓菀玲／台北報導

因應 2025 年預計達到的 18.6 億美元規模的全球電競市場，三星推出了多款新品顯示器，包括：Odyssey Neo G9、ViewFinity S9 兩大新品，前者專為玩家打造，後者則是專為創作者推出的重點產品。

Odyssey Neo G9 是全球首款 Dual 4K UHD 曲面電競螢幕，配有 57 吋超大螢幕並使用 Mini LED 技術，支援 240Hz 高更新率提供沉浸式的遊戲體驗，另外顯示器本身相容 DCI-P3 95% 廣色域，更通過 VESA Display HDR1000 認證，並具有 1ms 反應時間。目前開價 NT$79,900，搭配早鳥折扣可抵 NT$5,000。

ViewFinity S9 則是為創作者設計的 5K 顯示器，搭載防眩光霧面屏和智慧護眼功能，提供智慧電視功能，提供高達 99% 的DCI-P3廣色域，細緻的畫質展現真實細節，此外 ViewFinity S9 還提供 4K UHD 可拆式磁吸視訊攝影機，支援視訊會議，並具有智慧電視功能，目前售價NT$45,900。

▲ 三星推出 5K 創作者顯示器 ViewFinity S9。（圖／翻攝自三星）