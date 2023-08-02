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技嘉4K電競顯示器將有懸臂支架版　內建HDMI 2.1、120Hz更新率

▲ 技嘉推出新款 4K 電競顯示器。（圖／翻攝自技嘉官網）

▲ 技嘉推出新款 4K 電競顯示器。（圖／翻攝自技嘉官網）

記者樓菀玲／綜合報導

技嘉推出新款 4K 電競顯示器，全系列都配備 HDMI 2.1 介面及 120Hz 以上的顯示器更新率，並提供 28 至 48 寸等尺寸供玩家選擇，滿足各種休閒娛樂空間的專屬配置。

技嘉深入了解玩家需求，為打造更加舒適的遊戲體驗，推出 M32U 和 M28U 兩款熱賣機種的 Arm Edition 支架版本，分別是 M32U Arm Edition 和 M28U Arm Edition，將於八月份上市。

Arm Edition 符合人體工學體驗的顯示器支架，可以適應從 PC 電競、主機遊戲，甚至到串流影音等多種桌面情境應用，實現「自我調整 Adaptive」的真 4K 娛樂體驗，且有別於一般顯示器所搭配的腳座或傳統C型夾設計，懸臂式支架可大幅節省桌面空間，最薄處僅 5mm，可適應各種安裝情境，讓桌面更能有效利用。

延續先前腳架式的 M32U 和 M28U，M32U Arm Edition 和 M28U Arm Edition 不僅導入了符合人體工學的螢幕支架，同樣搭載 UHD 4K 解析度 SuperSpeed 快速液晶 IPS 面板，擁有144hz 更新率、並達到 1ms 極速反應時間，同時呈現 8-bit 色彩深度及 94% DCI-P3 廣色域下的驚艷色準，增加視覺沉浸感，提供流暢的遊戲體驗。

據了解，功能上不僅維持 M 系列一貫的 KVM 一機多控的功能，技嘉電競顯示器的戰術型功能也同樣持續輔佐玩家在戰場上完全發揮實力，包含搭載 OSD SIDEKIC K軟體、黑平衡功能、GAME ASSIST 功能、AORUS Dashboard、支援六軸色彩校準等，另也通過 TÜV Rheinland 及 Eyesafe 協會共同認證，維持色彩清晰的同時亦可有效濾除藍光、防閃頻特色，保護長時間工作及娛樂的使用者。
 

 
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