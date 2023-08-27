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侯友宜會張榮味 　朱立倫：唯一目標下架民進黨

▲侯友宜與張榮味碰面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲侯友宜下車時張榮味主動上前握手寒暄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨提名總統參選人侯友宜今（27）日南下雲林，中午與雲林前縣長張榮味碰面，與國民黨主席朱立倫約1點許抵達張榮味宅邸，雲林縣長張麗善、前立委張嘉郡與張榮味一同迎接，侯友宜下車時張榮味更主動上前握手寒暄。

國民黨雲林縣黨部今天下午在虎尾廳舉辦挺「雲林上場，台灣更好」挺侯大會造勢活動，媒體詢問國民黨主席朱立倫中午於張榮味家中談了什麼，朱立倫說，剛剛在老縣長家就是老朋友相見，跟侯友宜也聊了很多，唯一目標是下架民進黨，過程中張榮味也會變成團結助力「大家拭目以待」。

▲侯友宜與張榮味碰面。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲朱立倫說，在老縣長家就是老朋友相見，跟侯友宜也聊了很多，唯一目標是下架民進黨，過程中張榮味也會變成團結助力。（圖／記者蔡佩旻攝）

張榮味日前多次表態支持鴻海集團創辦人郭台銘，也曾在公開場合向雲林鄉親喊話，如果郭台銘有機會宣布參選，雲林人一定要當郭台銘強力後盾。對於其是否有表達支持侯友宜，胞妹雲林縣長張麗善則表示，這是非常好的互動跟溝通，大家都有共識以大局為重，實現政黨輪替下架民進黨，以回應大多數的民意，過程當中需要很多溝通、協調，希望外界稍安勿躁，給一些緩和的空間。

張麗善也表示，張榮味也是用心良苦，現在是團結合作最好時機，最重要的是不要有個人己見，要成就大局為主，「成功不必在我，但是一定要有我」，把這次力量整合，共同下架民進黨。 

▲侯友宜與張榮味碰面。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張麗善說，張榮味也是用心良苦，現在是團結合作最好時機。（圖／記者蔡佩旻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

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