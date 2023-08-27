張榮味棄郭轉挺侯友宜？　朱立倫：他會成團結助力、拭目以待　

▲侯友宜赴雲林張家。（圖／讀者提供）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（27）日前往雲林造勢，雲林縣前縣長張榮味邀侯午宴，眾人相談約1個小時。不過，由於張榮味7月才剛表態「票投給郭台銘」，是否有無轉向支持支持侯友宜？陪同活動的國民黨主席朱立倫受訪則說，「他（指張榮味）會變成團結的助力，大家拭目以待」。

朱立倫表示，自己與侯友宜都是和張榮味是老朋友了，會談最重要的就是，團結一切可以團結的力量，可以朝向團結勝選的邁進，他也看的出來張榮味有這樣的決心，更是地方上最重要的助力，一定會發揮他所有的影響力。

媒體詢問餐敘中張榮味是否有親口表態唯一支持侯友宜？朱立倫說，「張榮味很清楚，唯有下架民進黨，團結一致，他會變成團結的助力，大家拭目以待」。張麗善則說，老縣長用心良苦，我們希望都是好朋友，這時候就是團結的機會，也是團結合作最重要、最好的時機，最重要是不要有己見件，應該要以成就大局為主，成功不必在我、但是一定要有我這樣的心情，把這次力量整合，共同下架民進黨。

張麗善也說，這次有非常好的互動溝通，「大家都有共識 ，以大局為重」，一定要在這次無論民眾黨、國民黨提名候選人再加上郭台銘，一定要有一個共識，希望政黨輪替，這次選局真正能夠下架民進黨，符合60%選民期待，這個路要很多溝通、協調，用心良苦，「我們會朝這目標前進，希望大家稍安勿躁，給大家一點緩和的時間，尤其現在有機會坐下來談，都是非常好時機，以大局為重。」