張榮味午宴侯友宜1小時！立委透露出現「關鍵4字」　談話內容曝

▲侯友宜赴雲林張家拜訪張榮味。（圖／讀者提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（27）日前往雲林造勢，雲林縣前縣長張榮味邀侯午宴，兩人相談約1個小時。對於午宴談了哪些事情，國民黨主席朱立倫透露，張榮味有決心變成國民黨的團結助力，他會發揮所有影響力，團結所有力量。雲林縣長張麗善表示，這是一個非常好的互動溝通，現在是團結最重要最好的時機，要用「成功不必在我、但是成功一定有我」這樣的心情整合力量，共同下架民進黨。立委林文瑞受訪時也說餐會氣氛很好，眾人講到「團結勝選」。

侯友宜、朱立倫今午前往雲林縣拜訪張榮味，張榮味、張麗善及前立委張嘉郡特地在門口迎接。朱立倫事後被媒體問到餐敘談了哪些事情，朱答，剛剛在老縣長家，我們是老朋友相見，他跟侯市長也是老朋友，聊了很多，最重要都是希望團結一切可以團結的力量，大家能夠團結勝選。

朱立倫說，老縣長張榮味有這樣的決心，是國民黨的團結助力，他會發揮所有影響力，團結所有力量。至於張榮味是否表態唯一支持侯友宜？朱立倫對此表示，他都很清楚要下架民進黨，就需要團結一致，在這過程中他會變成團結助力，大家拭目以待。

張麗善也表示，這是一個非常好的互動溝通，大家都有共識以大局為重，包括民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘都一定要有共識，就是希望政黨輪替、真正下架民進黨、符合現在6成民眾期待，這個過程需要很多溝通協調，都是用心良苦，但大家會朝這個目標前進。

不過張麗善說，希望大家稍安勿躁，稍微給予一點緩和的空間，尤其現在有機會坐下來談，是非常好的時機，希望大家大局為重。至於張榮味是否表態唯一支持侯友宜？張麗善對此表示，老縣長用心良苦，大家都是好朋友，尤其現在是團結最重要最好的時機，最重要不要有個人己見，要以成就大局為主，所以成功不必在我、但是成功一定有我，要用這樣的心情來把力量整合，共同下架民進黨。