「三顧」雲林終於見到了！侯友宜赴張榮味家餐敘　雙方互動曝光

▲侯友宜赴雲林張家。（圖／讀者提供）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜2次參訪雲林縣，張榮味均「剛好」外出未見面，引發外界諸多聯想，更稱鴻海集團創辦人郭台銘是他理想的總統人選。國民黨總統參選人侯友宜與國民黨主席朱立倫今（27）日中午1點左右先後抵達張榮味位在虎尾的住處，張榮味與妹妹雲林縣長張麗善、女兒前立委張嘉郡等人在門前迎接，張榮味在侯友宜下車時主動上前握手寒暄，隨後進入屋內餐敍。

張榮味日前多次表態支持鴻海集團創辦人郭台銘，也曾在公開場合向雲林鄉親喊話，如果郭台銘有機會宣布參選，雲林人一定要當郭台銘強力後盾。加上6月、8月侯友宜2次到雲林參訪，張榮味都「剛好」外出未見面，外界關注侯友宜、張榮味是否碰面。

國民黨雲林縣黨部今天下午在虎尾廳舉辦挺侯大會造勢活動，張麗善上週即透露侯友宜、張榮味會在行前碰面，接近中午時陸續有車輛進入張家，包括張麗善、張嘉郡及副縣長謝淑亞、縣政總顧問張清良、雲林縣農會總幹事陳志揚、全國漁會總幹事林啟滄及國民黨籍立委林文瑞等人都在場，朱立倫接近1點時先到達，侯友宜隨後也驅車抵達。

被問到大概想要跟縣長聊什麼東西？侯友宜僅露出笑容未說話，張榮味也招呼侯往屋內走，朱立倫則答話「我們先好好吃餐飯！」；而被問到是否為朱立倫主動安排，朱、侯、張等人就走進屋內，沒再回應，談話內容不對外公開。