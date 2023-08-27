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嘉榮聽心音義診發掘潛在心臟疾患　守護民眾健康

▲▼ 嘉義榮民醫院公益健診診斷重度瓣膜性心臟病患 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

▲嘉義榮民醫院舉辦公益健診診斷重度瓣膜性心臟病患。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了以實際行動早期診斷重度瓣膜性心臟病患，並及時給予治療，臺灣介入性心臟血管醫學會長期推動的「聽心音找心病」全台公益串連活動，於嘉義市西區港坪運動公園開跑，由臺中榮民總醫院嘉義分院響應承辦，安排聽心音義診服務，現場由嘉榮心臟內科林俊呈主任醫師率領醫療團隊，為民眾傾聽心跳頻率、有無心雜音等，為社區鄉親及參與的榮民(眷)長輩發掘潛在心臟疾患，聽診若發現異常，現場也準備超音波儀器立即為民眾初步檢測。

▲▼ 嘉義榮民醫院公益健診診斷重度瓣膜性心臟病患 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

嘉義市政府衛生局局長廖育瑋親臨活動現場，向民眾呼籲心音檢查的重要性，鼓勵市民朋友定期透過簡單有效的聽心音檢測，提前發現潛在心臟問題，以獲得即時評估及治療。廖局長致詞時感謝臺灣介入性心臟血管醫學會長期舉辦「聽心音找心病」公益活動的義舉，並感謝臺中榮總嘉義分院共襄盛舉，一起為市民的心臟健康把關。嘉義榮服處處長許淑菁表示，感謝嘉榮在健康醫療及預防保健上，持續守護嘉義地區年長榮民(眷)，使長輩們能落實在地安老的目標。

▲▼ 嘉義榮民醫院公益健診診斷重度瓣膜性心臟病患 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

臺中榮總嘉義分院副院長蔡政翰說到，心臟瓣膜會因年齡日漸增厚鈣化，導致心臟開關阻力變大，屬於常見的後天性心臟疾病，尤其是65歲以上中老年人，約有2%人口罹患心臟瓣膜疾病，情況嚴重時致死率可高達5成，可見年長者的心臟健康不容忽視。本次義診由心臟內科主任醫師林俊呈現場聽診，為民眾健康把關，並開講心臟衛教知識，本院更與嘉義榮民服務處攜手合作，鼓勵服務區內65歲以上榮民及榮眷前來做心音檢查。此次義診，嘉義榮院特別安排心臟保健的有獎徵答小遊戲，及嘉榮志工、街頭藝人表演，讓鄉親朋友可在輕鬆愉快的氛圍下檢查。

嘉榮心臟內科主任醫師林俊呈向現場民眾衛教時提到，心臟疾病除了先天性原因外，65歲以上長輩常見的高血壓，也是導致心臟疾病的主要原因，呼籲民眾日常飲食不要過鹹，注意納及飲酒量攝取量，也要戒除吸菸，並養成規律運動的習慣，記得時時放鬆心情。對於已有心臟血管病史的民眾，林主任也提醒必須定期量測血壓，若平時感到胸悶、走幾步路就喘氣的厲害，不要掉以輕心認為只是老化現象，建議可至附近診所或家醫科請醫師以聽診器聽心音，若有異常儘速前往心臟專科進一步檢查，由醫師評估合適的治療方案，早期發現早期治療，提升預後效果。

嘉榮承辦本次「聽心音找心病」公益活動，副院長蔡政翰表示，本院為輔導會體系醫院，除善盡榮民醫療照顧責任，近年來對社區健康促進也不遺餘力，傳承高齡榮民(眷)的照護經驗用以服務社區長者及民眾。此次受臺灣介入性心臟血管醫學會委辦「聽心音找心病」義診活動，使社區民眾、長照C據點長輩及許多年長榮民(眷)檢測心音，降低潛在心臟疾病對健康的危害，獲得參加鄉親們的信賴及好評，蔡副院長表示，嘉榮將持續深耕，成為雲嘉南民眾及榮民(眷)長輩的健康守護者。

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