失智預防調整作息生活習慣　有效延緩退化速度

▲▼ 嘉榮身心科沈政哲醫師治療失智症病患 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

76歲獨居的何奶奶自從3年前老伴過世，頓失生活重心，每天坐在家中發呆，連最愛的散步遛狗都提不起勁，也幾乎不與朋友接觸，平時只有重口味食物可聊以慰藉，幾年下來血壓、血糖及血脂嚴重超標，對各種活動興趣缺缺，經常忘東忘西，言語表達也不流暢，鄰居察覺異樣帶何奶奶前往嘉榮身心科就診，經問診、抽血及神經學檢查後，診斷何奶奶有輕度退化性失智症，幸好此階段能藉著調整作息及生活習慣來延緩退化速度。何奶奶在鄰居及嘉榮健康促進團隊的鼓勵下，參加經國社區長照C據點的預防保健課程，再度走入人群，恢復社交、培養運動及興趣並調整飲食，大幅改善認知、行為和情緒。

臺中榮總嘉義分院身心醫學科主治醫師沈正哲表示，根據統計數據，65歲以上老年人約有5%患有失智症。隨著醫療技術的進步，現代人的平均壽命不斷延長，然而每個人都可能面臨的退化性疾病，至今仍無法完全預防，因此呼籲65歲以上長者，可透過「AD-8 極早期失智症篩檢量表」進行初步篩檢，若檢測得分小於2，表示目前沒有明顯失智症狀，建議每年都進行至少1次篩檢追蹤；若得分在2以上，或日常生活中出現對於發生過的事完全忘記、表達或理解能力明顯變差、情緒持續低落、性情改變或失去原有興趣，對空間時間混淆不清等症狀，建議至身心科進一步檢查，早期發現治療，以有效降低失智程度並延緩症狀惡化。

沈正哲醫師建議65歲以上的長輩做好血壓控制，將收縮壓維持在130mmHg以下避免心血管疾病誘發大腦病變；且糖尿病與失智症之間存在關聯，中老年人也要做好體重管控避免三高或引發糖尿病；此外，空污及香菸的有害物質會對大腦帶來負面影響，建議盡早戒菸並遠離二手菸，並減少聽損或跌倒等事故造成的外傷，以減緩大腦老化。沈醫師也提醒，每周酒精攝取量應小於21克，平日保持5至10小時良好充足的睡眠、維持運動習慣及終身學習，採取天然蔬菜水果，蛋豆白肉、天然乳製品的地中海飲食，都是能有效保健大腦，延緩失智的方法。

嘉榮身心科沈正哲醫師提醒，根據目前的研究證據，維他命B、E、銀杏及不飽和脂肪酸等補充品對於預防失智症效果相當有限，選擇健康的生活方式，包括良好的飲食、運動、保持身體健康等，才是預防失智症最有效的方法，如果家中長輩有任何疑問或需進一步資訊，建議諮詢身心科或神經內科，透由醫療專業評估為個別情況制定合適的預防措施或改善對策，才能享受長壽、健康又快樂的生活。