嘉義榮院護理之家慶端午　院長陳正榮慰問榮民榮眷及住民

▲▼ 嘉義榮院嘉灣分院長陳正榮護理之家慰問榮民(眷)暨住民 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺中榮民總醫院嘉義分院附設護理之家舉辦「歡慶端午，橘世代動唱趣」活動，邀請嘉義市「橘世代生涯發展中心-銀采達人」團體，由55歲以上的「橘世代」熟齡舞者現場帶動跳，將燦爛與熱情傳遞給長輩；陳正榮院長率護理部主任到護理之家慰問榮民(眷)長輩，希望透過運動及人際互動交流，為長輩帶來好心情、提升抵抗力，也期望年長住民在嘉榮護理之家完善的照護下，能夠抵禦疫情疾病，迎來健康與平安。

陳正榮及護理團隊在活動中親自為住民配戴具端午象徵的香包，並致贈「健康滿盈福袋」，有養生雞精、能量點心、環保水杯及暖心棉襪，祝福長輩在疫病好發的節氣中能夠離邪避厄，健康快樂滿盈。

慰問關懷榮民(眷)住民同時，鼓勵爺爺奶奶隨著疫情解封，可以漸漸恢復人際互動及社交生活，平常可多到交誼廳活動、閱讀書報、收看電視，常保年輕心態及幽默感，擁有豐盛快樂的銀髮生活。住民蘇奶奶感動的說：「感謝院長及護理之家用心辦活動，讓我們的端午節也能熱熱鬧鬧的，非常開心!

院長幫我掛上的香包，我會隨身帶著保平安」，榮民黃爺爺讚許地說：「院長領導的醫療團隊跟護理之家，照顧我們無微不至，謝謝院長特地跟我們一起慶祝端午節，祝福院長和護理之家裡照顧我們的護理師、社工師、照服員端午節快樂、平安！」

嘉灣分院院長陳正榮表示，逢年過節是老年人最容易想家，心中更感孤寂的時刻，本院附設護理之家除了專業的醫療及照護服務外，節日裡也會舉辦在豐富多元的慶祝活動，讓榮民(眷)及長輩的生活繽紛多姿，陳院長及護理團隊跟住民長輩、榮民(眷)前輩們團聚話家常，以溫暖的陪伴表達對住民長輩的重視。陳院長呼籲青壯年朋友，在端午連假多陪伴長輩，一起團聚用餐、聊天或出遊，也可藉著配戴香包、掛菖蒲、立蛋等傳統活動，喚起老年人對過節的回憶及快樂感受，同時增進世代間的互動與感情，都有助維持家中長輩的身心健康，預防失智並延緩老化，臺中榮總嘉灣分院也會持續守衛並促進雲嘉南鄉親及榮民(眷)長輩的健康，期望每位長者不僅長壽，也能享受溫暖、快樂的銀髮生活。