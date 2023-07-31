老年排便不順暢　嘉榮推薦8解便高纖蔬菜

▲▼ 嘉榮健康講座8種「纖」蔬建議助老年人享用美味不卡卡 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

許多老年人有排便問題，經常感到腹脹但卻沒有便意，或「裡急後重」排不乾淨，長期下來容易造成便秘，且在排便過程如果過度用力，會增加心臟負擔，容易導致高血壓、中風等心血管疾病。臺中榮總嘉義分院家醫部及社區健康營造中心，為避免排便變成長輩健康的隱憂，於嘉義市經國長照C據點辦理健康講座，向榮民(眷)及社區銀髮族長輩宣導預防排便不順的方法，並介紹8種解便秘的高纖蔬菜，參與講座的長輩勤作筆記，都覺得獲益良多。

嘉榮家醫部主任陳怡成在講座中表示，老年人消化道功能隨年齡增加而減退，腸胃蠕動較為緩慢，加上牙口不好食物粗纖維攝取不夠，飲水量不足，腹部及骨盆肌肉活動力下降，種種原因都會造成排便困難。國內60歲以上有便秘問題的長者約占30%至50%，女性又比男性多，如果長輩諱疾忌醫，自行購買瀉藥或依賴浣腸來通便，久而久之會使腸道及肛門排便功能更加惡化，因此陳主任醫師在講座中也推薦台灣盛產的多種高纖蔬菜，希望長輩們透由健康食物，達到天然通便的作用，也可同時攝取多種營養素。

陳主任推薦8種解便秘的高纖蔬菜，如一年四季盛產的「地瓜葉」，有助腸道消化吸收；具特殊香氣的「香菇」、口感爽脆的「金針菇」及能降低血液黏稠度的「黑木耳」等蕈菇類，富含膳食纖維，也可增加排便量，只要稍加切碎並烹煮軟爛，黏滑的質地都很適合長輩食用。此外，夏天當季的「竹筍」是高纖代表，長輩可挑選鮮嫩部位食用，美味又能促進體內毒素排泄。「菠菜」及「青花椰菜」都是抗氧化又具整腸效果的蔬菜，帶有特殊風味，簡單加入薑蒜調味營養健康；「芹菜」也是高纖小幫手，護肝降血壓，菜梗切成碎末加入湯或菜餚裡提味也易於入口，芹菜葉維生素C高，可以煎蛋食用，只要多點心思就能享用美味又達到天然通便的效用。

▲嘉榮家醫部主任陳怡成提醒長者吃高纖維質的蔬菜要切小塊（圖／嘉義榮民醫院提供）

嘉榮家醫部主任陳怡成提醒，長者吃高纖維質的蔬菜，要記得將食物切碎成小塊，或使用攪拌機搗碎，減輕咀嚼負擔，也可以加入湯汁、汁液或醬汁增加食物滋潤度，讓口感更加滑順，避免嗆咳。此外，長輩攝取纖維質外，也要盡量多補充水分讓排便更加順暢，家人及照顧者也可以跟長輩一起保持健康的飲食習慣、帶著長輩適度出外走走，並在長輩遇到排便問題時提供情緒支持，給予關懷及協助，並適時諮詢專業醫療人員，以獲得更具體的評估建議及治療方式。