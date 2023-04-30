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嘉榮協助民眾預防猴痘　每周二下午提供30疫苗接種名額

▲▼ 猴痘疫情來襲免驚慌嘉榮告訴您如何有效預防。（圖／嘉義榮民醫醫院提供）

▲ 猴痘疫情來襲免驚，嘉榮告訴您如何有效預防。（圖／嘉義榮民醫醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

妙齡女子小美(化名)到臺中榮總嘉義分院家醫科看診，向醫師表示最近不僅感到特別疲倦、手部也出現小水泡，前一晚體溫很高，小美自述因工作關係須近距離接觸人群，相當擔心這些症狀是因為罹患了接觸性傳染的猴痘，經嘉榮家庭醫學部主任醫師陳怡成詳細問診及抽血檢查，診斷小美並未感染猴痘病毒。醫師評估是因為工作壓力及情緒，導致抵抗力下降，才會出現汗皰疹及輕微發燒，開立外用藥膏並叮囑多休息，若因工作性質屬猴痘傳染高風險族群，建議小美可至疾管署「接種登記網站平台」登記，媒合醫院接種猴痘苗。

▲▼ 猴痘疫情來襲免驚慌嘉榮告訴您如何有效預防。（圖／嘉義榮民醫醫院提供）

陳怡成說到，最近出現許多猴痘確診案例，讓許多看診民眾不免感到擔心。陳提醒，猴痘病毒藉由皮膚傷口、呼吸道、眼、鼻或口腔黏膜進入人體，主要症狀是在耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處出現淋巴腺腫大情形，且有發燒、畏寒、頭痛、肌肉痛及關節痛等症狀，並在皮膚或口腔內側出現水泡、斑疹、膿疱，症狀期間屬高傳染風險時期；但民眾若出現疑似症狀，應配戴口罩儘速至感染科或家醫科門診就醫，並主動告知旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史，協助醫師檢查及判斷。陳主任表示，若感染猴痘也無須過於擔心，因為多數個案的症狀，會在幾週內自行結痂、痊癒，病患只要配合醫囑治療、休息並小心處理皮膚狀況，多數可順利康復。

▲▼ 猴痘疫情來襲免驚慌嘉榮告訴您如何有效預防。（圖／嘉義榮民醫醫院提供）

他進一步說明，猴痘發病前6至14日的病毒潛伏期，及病毒量低的個案，可能會出現「沒有症狀」的情況，因此在疾病流行期間，民眾要減少可能造成感染的高風險行為，例如多重性伴侶、生食肉類，面對面溝通前先戴上口罩，避免近距離飛沫傳播，也要謹記「勤洗手」降低感染風險，因為猴痘病毒有「外套膜」結構，使用酒精、乾洗手可加以破壞並大幅降低病毒量，若使用肥皂清潔手部效果更佳。

▲▼ 猴痘疫情來襲免驚慌嘉榮告訴您如何有效預防。（圖／嘉義榮民醫醫院提供）

陳怡成貼心提醒，臺中榮總嘉義分院自4月11日起，每周二下午14時至16時提供30個猴痘疫苗接種名額，若民眾符合疾管署第二階段接種對象(性病患者、多重性伴侶等)，可先至猴痘預約平台預約，於接獲許可通知後，至嘉義榮院網頁平台預約接種日期，目前嘉榮已為70多位民眾施打猴痘疫苗，顯見國人對於暴露前預防（PrEP）相當重視。陳主任說到，除了疫苗施打外，民眾也要減少高風險接觸行為，持續勤洗手、戴口罩，就能有效降低猴痘感染風險，不用過度驚慌。

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