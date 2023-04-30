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協助民眾就醫　嘉義榮民醫院受贈10輛輪椅

▲▼ 善心人士轉動愛心，讓愛無礙 讓嘉榮病患及榮民(眷)有最溫暖的「椅」靠。（圖／嘉義榮民醫院提供）

▲ 來自桃園的善心人士捐贈輪椅，讓嘉榮病患及榮民(眷)有最溫暖的「椅」靠。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「台灣最美的風景是人，來到陌生的城市就醫，卻一點也不陌生，濃厚的人情味讓你就像是當地人一樣」，來自桃園的陳先生為感謝中榮嘉義分院曾對友人的悉心照料，由友人親屬、陳建霖先生及幾個好友，捐贈10台愛心輪椅給臺中榮總嘉義分院，協助行動不便的長者及弱勢就醫使用，由陳建霖先生及黃郁芬小姐代表將愛心輪椅贈給院方，由副院長蔡政翰代表受贈，並回贈感謝狀感謝陳先生等人的愛心。

▲▼ 善心人士轉動愛心，讓愛無礙 讓嘉榮病患及榮民(眷)有最溫暖的「椅」靠。（圖／嘉義榮民醫院提供）

陳建霖表示，感謝嘉榮對其嘉義友人曾經的醫療照顧，而友人就醫期間體會到輪椅對於行動不便及長者的重要性，雖友人已完成他的人生的課題，而友人家屬及陳建霖先生希望能以捐贈輪椅的方式，讓友人的愛延續，而其他好友黃郁芬、曾淑玲、張美蓮、張芸禎等人，得知此善行義舉，紛紛加入共襄盛舉。

▲▼ 善心人士轉動愛心，讓愛無礙 讓嘉榮病患及榮民(眷)有最溫暖的「椅」靠。（圖／嘉義榮民醫院提供）

今陳建霖先生特地從北部至嘉義，延續及完成已故友人的大愛，更期待在自己的能力之餘偕同友人一起盡點微薄之力，希望藉由這次捐贈能拋磚引玉，讓這批愛心輪椅，發揮最大的效益，讓行動不便的長者、身障者或經濟弱勢的民眾有短期需求時能獲得即時的協助，將小愛化為大愛，讓愛延續，幫助到更多有需要的到院民眾。

中榮嘉義分院院長陳正榮表示，感謝陳先生及友人捐贈的愛心輪椅，讓有需求的民眾、榮民(眷)在就醫時候能夠就近借用，大大提升了就醫時的便利性，有了這批輪椅，對醫院的就診民眾而言，將會有很大的助益，也為行動不便者提供更便利及充足的就醫服務，本院也會將這份愛心妥善運用，持續為在地鄉親及榮民(眷)，提供安全無虞的診療環境及最優質專業的醫療服務，將各界的愛心發揚延續，為民眾打造舒適醫療照護的環境，守護雲嘉南鄉親健康。

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嘉義榮民醫院輪椅捐贈

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