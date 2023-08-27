修繕志工助弱安居「熊大心」　市長夫人慰勞行善團

▲台南市勞工局攜手「做工行善團」，本周出動志工修繕，市長夫人劉育菁老師也帶著餐點，前往左鎮區修繕案場慰勞志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

秉持照顧弱勢勞工不落人後的精神，台南市勞工局攜手「做工行善團」，本周出動金屬工會、電氣工會、木工工會等修繕志工，以及餐飲工會和勞工志願服務協會志工修繕，市長夫人劉育菁老師也帶著餐點，前往左鎮區修繕案場慰勞志工。

大台南總工會陳美靜副理事長也到官田區為志工加油打氣；勞工局局長王鑫基表示，台南是個充滿人情味的城市，修繕志工連日趕工，力求提供「熊大心」的服務，讓弱勢勞工能早日有煥然一新的安心住所，落實黃偉哲市長「希望家園」的願景。

位於官田區的陳張女士年近80歲，獨自居住在破舊老房，為中低收入戶，每月僅領取中低收老人生活津貼，經濟狀況僅能維持基本生活。陳張女士所住老房年久失修，多處嚴重破損，不堪居住，電氣工會已完成電線、燈具、衛浴更換及浴室廚房冷熱水管、排水管施工，泥水工會完成屋頂屋瓦、天花板、門框拆除，浴室地板與牆壁磁磚安裝及無障礙坡道改善，金屬工會完成屋頂鐵厝鋼板安裝施工及鐵門修繕，鋁製品工會進行門窗外框架施工及門窗片安裝，木工工會完成天花板輕鋼架、浴室天花板塑膠板安裝施工，油漆工會進行牆壁油漆粉刷美化，官田區清潔隊也協助廢棄物清理。

27日由電氣工會接棒安裝衛浴及廚房設備後大功告成，也替案家安裝偵煙警報器提昇居住安全，加上前幾日木工工會志工從二手家具倉庫搬運床組衣櫃及桌椅送給案家作為入厝禮，讓案家滿心感激。本案完工王鑫基局長及志工們一起為案家掛上漆有「做工行善團 有情有疼心ㄟ厝」圖樣木牌，這是做工行善團第223戶愛心修繕義舉，也是黃偉哲市長任內完成的第142戶。志工們堅持不懈的合作努力，再一次點亮臺南的溫暖人間。





居住在左鎮區的彭姓原住民案主，房屋老舊、多處毀損，隔間木板及牆壁大面積剝落，整體居住環境極為不佳，需重新整修。上周由泥水工會拆除破損的天花板、木板隔間，環保局亦協助廢棄物清理。8月21日金屬工會志工協助進行廚房屋頂鐵厝鋼板施工、補強屋簷、臥室舊樑柱。26日電氣工會志工到府進行電線配置施工，更換老舊線路、重新拉線配線，強化住家用電安全性。27日電氣工會志工繼續安裝油煙機、熱水器、瓦斯爐、插座、燈具，木工工會志工進行牆壁美化板、天花板輕鋼架施工，另一組木工工會志工一早則前往二手家具倉庫，準備床組、桌椅及衣櫥送給案家。台南市原民事務委員會亦媒合廠商贈送兩組床墊。

27日台南市餐飲產業工會郭國仁理事長溫馨送餐，共同參與修繕義舉。另穎艾達利Ingay Tali議員、臺南市菜寮溪產業觀光協會茅明旭理事長及榮和里胡添丁里長於修繕期間都到案家關心，郭國文立委、陳昆和議員也到場慰勞志工。

王鑫基局長表示，感謝做工行善團志工夥伴，奉獻自身休息時間與工作空檔，與勞工局團隊幫助弱勢勞工修繕房屋，無私奉獻著實令人敬佩，27日除了兩處修繕，電氣工會志工夥伴也前往南區場勘商討即將服務的修繕案。感謝到場幫忙的家庭志工，左鎮區木工工會有夫妻檔田政仕和黃麗娜，電氣工會連續兩天都出席幫忙的劉忠義與黃麗卿賢伉儷，志願服務協會黃吉利及吳秋美夫妻檔，餐飲工會郭國仁理事長與夫人錢畇方、林佑厚和劉雅惠夫妻等；官田區家庭志工則是由夫妻檔吳福川及林錦雀賢伉儷，志願服務協會陳來發與苑秀芳夫妻檔一起參與。修繕志工不斷持續努力，讓更多的弱勢朋友不僅能住得安心，亦能在黃偉哲市長帶領的市府團隊扶助下打造自己的「希望家園」。