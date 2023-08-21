天水古城39億翻修竟成「商業街」　明清院落變成日式庭院餐廳

▲天水古城。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

甘肅天水以保有西北地區現存規模較大並完整的明清居民院落群著稱，吸引不少遊客錢去朝聖。不過，最具指標性的天水古城耗資9億元人民幣（約39億元新台幣）修繕後，不僅沒有「修舊如舊」，反而充斥商業化的氣息，甚至還有保存明清文化的院落硬是加蓋日式小屋，成為一間日式風格的餐廳，遭外界撻伐。

▲天水古城一座明清院落被修成日式風格餐廳。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，在甘肅天水，不少市民和遊客發現，修繕一新的天水古城在商業化運營後，文保院落內進駐了諸多業態。不僅參觀區域受限，消費門檻提升，一些甚至被「改頭換面」，危及院落安全。

位於天水古城內厚生巷13號的一處日式風格餐廳曾是建於明清時期的文保院落，經過修繕後，現已看不到具有中式古建築風貌的寬敞庭院、青磚黛瓦、雕梁畫棟等，院中、台明被木板加蓋，搖身一變成為日式風格，西廂房外還加蓋兩間日式小屋。

時任天水古城特聘顧問、負責修繕古民居的專家黃國翔透露，他在2022年底曾多次要求業主停工並修改裝修方案，但當時負責經營天水古城的甘肅公航旅對此置之不理，於是，這家名為「有鶴」的日本料理店如期開業。

此外，另一間被列為文化保護院落的住宅，經修繕後也成為一間經營餐飲和罐罐茶的餐廳，從外觀上看，曾精心修繕過的柱子釘著指紋打卡機，在後院，經營者還加蓋彩鋼廚房。

▲天水古城擁有大陸西北地區最大明清古建築群。（圖／CFP）

數據顯示，天水市2015年至2021年撥付西關古城保護資金超過8.88億元（人民幣，下同），兩年後，花大成本修繕的文保院落竟落入「改頭換面」的窘境，商業進駐後改造院落，成為遊客消費場所，餘下的文保院落中，僅有3處對大眾免費開放。

據悉，甘肅天水擁有大陸西北地區現存規模較大和保存較完整的明清時期居民院落群，因歷史久遠，不少古建民居曾受到不同程度的損毀。為搶救這些古建築，官方對西關片區啓動搶救性保護，使得29座文保院落得以「復活」，包括省保級1處、縣保級3處及保護點25處等。