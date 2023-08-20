敲敲捶捶學習植物美學與科學　水道博物館運用園區特色培訓志工

▲台南山上水道博物館本周末上午開辦兩梯次的園區志工、環境教育講師及館員的成長培訓課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上水道博物館本周末上午開辦兩梯次的園區志工、環境教育講師及館員的成長培訓課程，將認識植物與DIY手作結合動手敲捶染色，因為每片葉子、花瓣的外觀、紋理、色澤等條件都不同，敲槌力道也因人而異，所以最後完成的T-shirt也都是絕無僅有，僅此一件的獨家限定品。

認識植物的方式不僅止於對照書本圖鑑也用眼睛觀察辨認，本次的水道博物館專業人員成長培訓課程，由吳亮珠老師帶領在園區內實際踏查，以美學及科學為出發點認識植物，揀選採集後，透過創意將採集的葉子、花瓣進行剪裁布局，最後以原始的敲捶方式將植物的顏色、輪廓拓染進T-shirt中完成作品，不僅做到五感並用、多元學習，課程中還能學習到植物染色科學，以及動手做的美感訓練。

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文化局長謝仕淵表示，水道博物館雖然以日治時期的工業工藝見長位列國定古蹟，但隨著歷史發展而留下的豐富自然資源，如今也是一大特色，因此在這裡除了學習文化、歷史、人文之外，如果能由志工、博物館講師來引導入園民眾親近、了解大自然，也能夠讓整個水道博物館的組成內涵更加飽滿。

館方表示，範圍廣大，擁有大片綠林地勢水道博物館的特色與優勢，在20公頃的主園區範圍內，有上百種樹木、草花，但對許多人來說，對植物的印象只有名稱上的差異，因此這次規畫三小時課程，包含了認識園區、認識植物，還能夠動手完成作品，內容豐富且反應熱絡，因此我們也考慮在之後將這個課程常態化，提供入園民眾報名體驗，成為博物館教育服務項目之一。