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風雨無情府城有情　台南做工行善團接力為弱勢重建家園

▲台南市勞工局「做工行善團」，假日再度啟航為弱勢族群修屋，油漆工會志工接棒，前往官田區官田里進行修繕，鋁製品工會前往南區安裝紗窗門。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局「做工行善團」，假日再度啟航為弱勢族群修屋，油漆工會志工接棒，前往官田區官田里進行修繕，鋁製品工會前往南區安裝紗窗門。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對陰晴多變的天氣，台南市勞工局「做工行善團」無畏風雨或烈日繼續行「繕」，假日再度啟航為弱勢族群修屋，20日由油漆工會志工接棒，前往官田區官田里進行修繕，鋁製品工會前往南區安裝紗窗門。

▲台南市勞工局「做工行善團」，假日再度啟航為弱勢族群修屋，油漆工會志工接棒，前往官田區官田里進行修繕，鋁製品工會前往南區安裝紗窗門。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲積極關懷台南市弱勢勞工，不只結合做工行善團志工為弱勢家庭投入房屋改善協助，在登革熱防治方面，近日更邀請做工行善團民力參與防疫，除改善弱勢住家破舊的門窗紗網，也在進行修繕時巡查周圍環境清除積水杜絕病媒蚊。志工們群起群力為困苦弱勢搭建溫馨的住所，挽袖齊心改善居家的環境，在汗水淋漓背後的是行善的喜悅，更落實黃偉哲市長最暖心的施政理念「希望家園」。

▲台南市勞工局「做工行善團」，假日再度啟航為弱勢族群修屋，油漆工會志工接棒，前往官田區官田里進行修繕，鋁製品工會前往南區安裝紗窗門。（圖／記者林東良翻攝，下同）

位於官田區的陳張女士年近80歲，獨自居住在破舊老房，為中低收入戶，每月僅領取中低收老人生活津貼，經濟狀況僅能維持基本生活。陳張女士所住老房年久失修，多處嚴重破損，不堪居住，經「做工行善團」會勘後，電氣工會先進行電源斷電及配線施工，泥水工會完成屋頂屋瓦、天花板、門框拆除，並由官田區清潔隊協助廢棄物清運，金屬工會完成屋頂鐵厝鋼板安裝施工，鋁製品工會完成門窗外框架施工及門窗片安裝，電氣工會接續完成電線、燈具、衛浴更換及浴室廚房冷熱水管、排水管施工，泥水工會則完成浴室地板磁磚與牆壁磁磚安裝施工及無障礙坡道改善，木工工會完成天花板輕鋼架、浴室天花板塑膠板安裝施工，本週二電氣工會再前往裝設電錶進行送電及安裝燈具，金屬工會則於週四進行鐵門修繕，20日則由油漆工會接力，進行牆壁油漆粉刷美化施工，最後將由電氣工會接棒安裝衛浴及廚房設備而後完工，志工們為改善案主居住環境共同努力，點亮府城的有情人間。

▲台南市勞工局「做工行善團」，假日再度啟航為弱勢族群修屋，油漆工會志工接棒，前往官田區官田里進行修繕，鋁製品工會前往南區安裝紗窗門。（圖／記者林東良翻攝，下同）

居住在左鎮區的彭姓案主，為低收入戶和具有原住民身分，所居住的房子老舊屋況不佳，隔間木板及牆壁被白蟻侵蝕，多處毀損且大面積剝落，牆面油漆斑駁、廚房屋頂破舊，下雨天會漏水，極需重新整修。上週日電氣工會志工已到案家進行電線配置施工，14日由泥水工會接力，動員12位人員到場協助清除廚房屋頂舊屋瓦，拆除破舊的天花板、木板隔間，移除嚴重腐蝕的樑柱，並打掉舊的廚房流離台、房間地板破損的磁磚，環保局也協助處理廢棄物，後續將由金屬工會到案家進行屋頂鐵厝鋼板施工。

▲台南市勞工局「做工行善團」，假日再度啟航為弱勢族群修屋，油漆工會志工接棒，前往官田區官田里進行修繕，鋁製品工會前往南區安裝紗窗門。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，「做工行善團」志工們堅持不懈的前往各地接力修繕，17日勞工局亦邀集多個工會代表前往南區3處進行會勘，為幫助更多弱勢家庭改善居住環境齊心努力。

20日出勤的油漆工會及勞工志願服務協會有多組家庭志工，其中夫妻檔有吳宏興及劉秀英、薛志強及李美瑩、郭彥廷及郭黃素珠、邱重欽及吳鳳娥、莊志偉及謝芬蘭，手足檔則有李美芬、李美瑩與李建達三位姐弟共同參與修繕。

▲台南市勞工局「做工行善團」，假日再度啟航為弱勢族群修屋，油漆工會志工接棒，前往官田區官田里進行修繕，鋁製品工會前往南區安裝紗窗門。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲特別感謝台南市勞工局「做工行善團」志工長期不惜犧牲自己的假期為弱勢朋友修繕房屋，攜手建構美好的「希望家園」，樂在公益奉獻之餘，更為社會立下良好的典範。

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