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嘉藥USR融合在地水族陣　培訓社區音樂照顧志工

▲嘉南藥理大學「西港風‧敘事雲」USR計畫團隊，前往台南市西港區港東里舉辦「音樂照顧促進社區長者實務應用」志工訓練課程，吸引在地30位志工報名參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學「西港風‧敘事雲」USR計畫團隊，前往台南市西港區港東里舉辦「音樂照顧促進社區長者實務應用」志工訓練課程，吸引在地30位志工報名參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學「西港風‧敘事雲」USR計畫團隊，前往台南市西港區港東里舉辦「音樂照顧促進社區長者實務應用」志工訓練課程，吸引在地30位志工報名參加，共同學習新的長者照顧技能，課程更是融合在地文化-水族陣，讓報名的志工們更加有在地共鳴感。

▲嘉南藥理大學「西港風‧敘事雲」USR計畫團隊，前往台南市西港區港東里舉辦「音樂照顧促進社區長者實務應用」志工訓練課程，吸引在地30位志工報名參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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水族陣是南台灣特有的趣味陣頭，由人扮演成各種水中的魚、蝦、龜、蚌等各種角色做出律動的一種表演陣頭，嘉藥「西港風‧敘事雲」USR計畫團隊社工系温如慧老師特將水族陣音樂融入志工訓練課程中，並由專業音樂照顧講師李美珍教授志工音樂照顧技巧，另外也帶領志工一同編排出適合長者音樂照顧的動作，為西港區長照據點志工進行音樂照顧活動時，增添許多在地特色。

參與活動的社工系同學陳信豪說，以往參加的計畫活動都是大學生帶領著長者，此次課程除了融合在地文化外更特別邀請當地志工一同參與，讓他除了學習到在地特色外也認識更多在地志工，港東里里長方郭秀雲表示，非常感謝嘉南藥理大學的師生來到港東里辦理課程，讓志工們新增新技能之外，也認識更多照顧及與長者互動的方式。

▲嘉南藥理大學「西港風‧敘事雲」USR計畫團隊，前往台南市西港區港東里舉辦「音樂照顧促進社區長者實務應用」志工訓練課程，吸引在地30位志工報名參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

智慧生活學院薛雅明院長表示，嘉藥一直以來高度支持USR計畫相關事務，社工系師生能了解在地需求發揮專長協助當地志工學習照護技能，就是善盡大學社會責任任務之一，期望未來能持續擘劃推動地方社會共榮共好，整合大學資源，成為解決在地議題的推手，貢獻社會。

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