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大陸 大陸焦點 特派現場

陸客不爽福島核污水排海　退團拒遊日本「用腳投票」

▲▼日本觀光,陸客,入境,日本機場。（圖／路透）

▲大陸不久前才宣布開放出團至日本。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

日本排放福島核污水引起中國大陸民眾不爽，大陸的旅行業者透露，一些原本已訂好赴日旅遊行程的客人已經開始退團，還有一部份原本打算在「十一長假」期間赴日旅遊的客人也轉為觀望。

攜程團隊遊日本負責人提到，根據先前的數據來看，「十一長假」前後日本旅遊原本有望迎來爆發期，但核污水排海事件發生之後，事情就有了變化。

根據《第一財經》報導，從「攜程」、「同程」、「途牛」和「驢媽媽」等大陸網路旅遊平台上可以發現，日本的旅遊產品雖然還在銷售，但並未放置在顯眼位置。

▼日本民眾在首相官邸外抗議核污水排海。

▲▼ 日本民眾在首相官邸外抗議福島核廢水排海。（圖／路透）

同時，不少旅遊業者也透露，已經有一些客人開始退團。一家大型旅行社的相關負責人透露，這幾天已經陸續接到了部分客人的日本遊退團，「還有一部分客人原本打算國慶期間赴日本旅遊的，現在也開始觀望了。」

不少旅遊企業表也說，在接下來的營銷中，尤其是國慶假期的旅遊路線推廣計劃中會做出調整，暫時不再大力推廣日本遊，或者會將日本旅遊的相關營銷計劃暫停。

大陸「靠譜旅業」的CEO張致寧更指出，隨著日本核污水排海引發的安全問題，黃金周期間，中國遊客赴日旅遊的預期大幅降低，一旦中國遊客在國慶期間「用腳投票」，那麼在未來相當長的時期內，日本的泛旅遊經濟，或將因為中國遊客的減少而出現萎縮的可能。

▲▼陸客、北京機場、中國遊客、中國出境。2022 年12月27日，在中國爆發新冠疫情（COVID-19） 期間，旅客在北京首都國際機場提著行李。（圖／路透）

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