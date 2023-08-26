陸爆「全民搶鹽潮」網購實體全掃空！官方急喊：岩鹽夠吃3.3萬年

▲中國大陸出現囤鹽潮，賣場食鹽貨架空蕩蕩。（圖／CFP）



文／中央社

日本24日啟動排放福島核處理水入海後，中國民眾瘋狂搶囤食鹽，實體與線上商店全面斷貨。對此，官媒河南日報昨天發文強調，河南葉縣岩鹽儲量3300億噸，可供應全國人民吃3萬3000年。

河南日報昨天報導，河南葉縣岩鹽資源豐富，展布面積400平方公里，儲量3300億噸，位居全國井礦鹽之首，被譽為「中國岩鹽之都」。

報導說，按照「中國居民膳食指南」建議，居民每人每天攝入不超過5克的鹽計算，全國14億人年用鹽量約為300萬噸，加上養殖、食品添加等，大約年用量為1000萬噸，3300億噸岩鹽可供應全國人民吃3萬3000年。

河南葉縣官方微信公眾號昨天也發文強調，「葉縣岩鹽儲量根本吃不完」。葉縣岩鹽品質優良，礦山開採深度1200公尺至1400公尺，埋藏深，無污染，是生產綠色食鹽的優質原料。

葉縣官方稱，該縣的平煤神馬天泰鹽業公司，擁有16條自動化食用鹽生產線，滿負荷情況下年產能可達70萬噸，可以滿足河南省人民3年食用量。

中國鹽業集團24日發表聲明呼籲民眾理性消費，不要盲目搶購，並指中國食鹽產品結構占比為井礦鹽87%、海鹽10%、湖鹽3%，「井礦鹽和湖鹽生產均不受日本核污染影響」。

聲明稱，中鹽集團是全球最大食鹽生產企業，食鹽年產能逾1000萬噸，其中井礦鹽占95%、湖鹽4%，海鹽僅占1%。