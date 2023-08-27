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大陸 大陸焦點 特派現場

陸十一出遊日本熱度第一？　旅行業：已出現「退團潮」

▲▼JR東日本，成田機場JR東日本旅行服務中心。（圖／記者蔡玟君攝）

▲成田機場JR東日本旅行服務中心。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

據統計，日本此前是大陸國慶出遊搜索熱度第一名，然而隨著核廢水排海風波發酵，目前日本游已經開始退團。不少旅遊企業表示，在接下來的營銷中，暫時不再大力推廣日本游。

據《第一財經》報導，大陸文旅部近期曾發布通知，並公佈了第三批恢復出境跟團游的名單，其中日本是最為熱門的旅遊目的地之一。

從攜程跟團搜索量來看，前一段時間日本搜索量已超過東南亞的泰國、新加坡，躍居出境游第一。攜程團隊游日本負責人介紹，已上線日本跟團游、目的地參團、私家團、半自助等2000多條產品，根據此前的數據來看，十一國慶前後日本旅遊原本有望迎來爆發期。

然而隨著核廢水風波不斷發酵，旅遊市場發生了改變。在攜程、同程、途牛和驢媽媽等在線旅遊平台，儘管日本旅遊產品還在銷售，但並未放置在顯眼位置。

不少旅遊業者透露，已經有一些客人開始退團。一家大型旅行社的相關負責人表示，「我們這幾天已經陸續接到了部分客人的日本游退團，還有一部分客人原本是打算在國慶期間赴日本旅遊的，現在也開始觀望了，並未及時下單。」

旅遊業者指出，在接下來的營銷中，尤其是國慶假期的旅遊路線推廣計劃中會做出調整，暫時不再大力推廣日本游，或者會將日本旅遊的相關營銷計劃暫停。

靠譜旅業CEO張致寧認為，從旅遊市場來看，原本已經被納入「出境團隊游第三批名單」的日本，即將享受到中國十一國慶黃金周帶來的消費紅利，但隨著核廢水排海引發的安全問題，中國遊客赴日旅遊的預期大幅降低，一旦「用腳投票」，那在未來相當長的時期內，日本的泛旅遊經濟或將因為中國遊客的減少而出現萎縮的可能。

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