日本排核廢水惹議　她點賴品妤表態「排放個屁」、怎幫東北角漁業

▲柳采葳點名賴品妤對日本排放核廢水表態。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

日本政府與東京電力公司24日開始排放福島第一核電廠的核廢水，引發鄰近國家及日本國內漁民強烈抗議。國民黨台北市議員柳采葳27日也在臉書表示，⺠進黨一直高喊反核的委員，現在都應該對於日本排放核廢水表態，她更點名日前因反核立場引發爭議的立委賴品妤，「為了反核四大小聲，現在怎麼突然間靜默了？」

柳采葳提到，駐日代表謝長廷日前稱「微量放射性元素對身體有益」，她不禁大諷，「我就請『微量放射性元素專家』的謝代表示範飲用，告訴大家什麼叫做『微量』，是一天一杯核廢水，還是一天三杯呢？」

針對日本排放核廢水，柳采葳也批評，執政黨應該拿不出態度，毫無立場，甚至還放任黨公職胡說八道，⺠進黨一向把反核當成神主牌，對於核能零容忍的⺠進黨，遇到日本就噤聲的態度，就是雙重標準。她強調，⺠進黨政府應該就日本排放核廢水，與日本進行談判，並且要求參與日本監測工作，提出相關的食安檢測作為，維護我國漁權及水產食安，但現在的民進黨除了放任謝長廷之流亂說話，到底還做了什麼？

柳采葳諷刺，⺠進黨的科學證據都是有需要的才拿出來用，對於台灣發展核電，是一點風險都都不能提，但對於日本排放核廢水，突然就就是尊重專業，要有科學根據，這樣的雙標，過去在面對瘦肉精、面對核災食品輸台，⺠進黨都是一樣的態度。

此外，柳采葳也點名賴品妤表示，⺠進黨這些一直高喊反核的委員，現在都應該對於日本排放核廢水表態，尤其賴品妤，因為核四在她選區所以她喊反核，可是別忘了東北角也是漁業興盛的選區，核廢水的東北角漁業難道沒影響嗎？「賴委員可以為了反核四大小聲，現在怎麼突然間都靜默了？」，對於核四賴品妤喊「重啟個屁」，那對日本排放核廢水，不是也應該去喊「排放個屁」？

柳采葳喊話，大家趕快來協尋賴品妤，問她對於日本排放核廢水的看法，怎麼幫忙東北角的漁業，也順便問問她同不同意謝長廷說的「微量放射性元素對身體有益」。