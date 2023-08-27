火辣美女援交過夜不限次數　男子險遭詐騙6千元

▲市警二分局海安派出所警員劉高明、黃順發，巡邏發現胡姓男子神色不安，主動關懷及時阻止假援交真詐騙。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南一名胡姓男子，在網路交友社交平台軟體認識暱稱「小雅」女網友，兩人加LINE好友聊天交談甚歡，小雅自稱有兼職援交服務，26日晚間9時許相約見面，雙方談妥以購買6千元遊戲點數回傳後就能援交，所幸遇到二分局巡邏員警關懷詢問，才機警保住男子積蓄，免於遭到詐騙。

市警二分局海安派出所警員劉高明、黃順發，26日晚間9時許執行巡邏勤務，在中西區康樂街超商前發現一名男子神情緊張、焦慮不安，員警主動上前關心，36歲胡姓男子向警方表示，他日前在網路上認識一名女網友「小雅」加好友之後相約援交，對方傳來面容姣好、身材火辣、穿著低胸小露乳溝的美女照，並談及援交事宜，才與對方相約晚間9時許見面。

雙方談妥90分鐘3千元價格進行全套性服務，有舌吻，吃鮑魚，全身性感漫遊等服務，過夜6千元不限次數，胡男乃至康樂街超商購買6千元點數，但女網友「小雅」見胡男遲遲未將購買證明拍照回傳，下秒「小雅」竟再用LINE傳來砍人的血腥影片恫嚇，並且告訴胡男，這是豹哥叫我傳給你的，以轉達「豹哥」對他未交付點數的不滿，藉此讓胡男心生恐懼，能趕快交付購買證明。

所幸，遇海安所警員劉高明、黃順發主動關心，告知這是網路交友詐騙慣用手法，詐團透過交友軟體尋找下手對象，約見面後就要求被害人到超商購買點數，若被害人驚覺情況不對時就開始恫嚇被害人，利用人性弱點使其心生畏懼而上當，而網路辣妹美女最終也不會出現，胡男聽完警方的說明後才鬆了一口氣，並感謝警方協助。

二分局表示，網路交友無法判斷對方身分真偽，民眾勿輕易提供個人資料，對方若要求購買遊戲點數等詐騙手法，就須多加留意，色情詐騙往往是利用人性的好色和恐懼，加上只騙遊戲點數，因此歷久不衰，但這些黑道絕對是假的，民眾如遇到可疑可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案，以防遭詐騙得不償失。