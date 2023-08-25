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社會 社會焦點 保障人權

「保證獲利」老招又得逞！3人被騙1436萬　里港警逮10車手

記者陳崑福／屏東報導　

里港警分局最近積極查緝詐騙，先後查獲10名詐騙集團分子，並查出他們以投資保證獲利等理由，誘騙3名被害人，得手1436萬元，訊後依詐欺等罪嫌移送法辦。

▲里港警分局查獲10名詐欺犯送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣里港警逮獲10車手。(圖／記者陳崑福翻攝)

▲里港警分局查獲10名詐欺犯送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局查獲10名詐欺犯送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警分局表示，退休的黃姓男子在網路認識保證股票投資獲利老師，要他加入群組，他信以為真，被騙6次面交金額新台幣700萬元給對方，詐騙集團食髓知味，要求再面交100萬元，他始知受騙，報警查獲池姓集團共犯及姜姓車手等7人到案，查獲100萬元贓款等證物。

李姓退休男子也被假投資詐騙手法陸續遭詐6次計730萬，在第7次面交時，報警於新北市查獲吳姓男子等2名犯嫌到案。

謝姓女子遭臉書以投資保證獲利為由，遭騙新台幣6萬元，警方循線埋伏多時並逮捕取款王姓車手，當場查扣新台幣80萬元贓款等證物。

里港分局分局長何明祥提醒，詐騙手法眾多，諸如「假交友真詐財」、「投資虛擬貨幣穩賺不賠」、「假冒親友詐財」、「猜猜我是誰」等均是，民眾一時不察即會落入詐騙陷阱，請務必小心。由於金融機構常是攔阻金流第一道關卡，員警為避免民眾受害，將不斷持續勤走金融機構進行防詐宣導，並協請金融機構加強落實臨櫃關懷提問制度，守護民眾生命財產安全。

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