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「猜猜我是誰+檢警辦案+色情應召」攏係假　枋寮阻詐53萬

▲枋寮警分局長郭譯隆率員到各行庫頒發感謝狀及獎勵金致謝。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局長郭譯隆率員到各行庫頒發感謝狀及獎勵金致謝。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導　

屏東縣枋寮鄉3位民眾，日前先後遭詐騙集團分別以猜猜我是誰、假檢警及假色情應召等方式行騙，打算到金融單位匯款，所幸都被機警行員識破，連絡警方到場拆穿，及時阻詐，金額合計53萬元，分局長郭譯隆率員到各行庫頒發感謝狀及獎勵金致謝。

▲枋寮警分局長郭譯隆率員到各行庫頒發感謝狀及獎勵金致謝。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局長郭譯隆率員到各行庫頒發感謝狀及獎勵金致謝。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警方表示，近來詐騙案件時有所聞，尤其是假投資詐騙，詐騙金額動輒上百萬元，影響民眾財產安全甚鉅，打擊詐騙顯然成為全民共同任務，其中，「臨櫃匯款」即為假投資詐騙轉出大量金額之方法， 因此民眾臨櫃匯款時金融機構之關懷提問日趨重要，行員多詢問幾句就可能讓民眾守住荷包。

最近先後接獲轄內金融機構行員來電通報，稱有民眾欲匯款大量金額疑似遭歹徒詐騙，遂請警方到場協助瞭解，經警方瞭解後，民眾的確遭詐騙集團分別以猜猜我是誰、假檢警及假色情應召等方式詐騙，共攔阻詐騙金額新台幣53萬元。

分局長郭譯隆感謝行員積極攔阻被害人遭詐後，日前前往各家銀行頒發感謝狀及獎勵金，希望藉此能促進警銀合作，減少詐騙案件發生，現場亦與行員討論詐騙集團常用「假投資」、「假檢警」、「假交友」等手法誘使民眾臨櫃匯款，希望行員能在關懷提問時多加深入，以及時攔阻詐騙；也呼籲民眾要勇敢地與警方配合，遇到可疑的情況時，除了配合金融機構的關懷提問外也記得向警方報案，如有任何疑問都可撥打165反詐騙專線或110報案專線，警方都會提供諮詢。

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關鍵字：

詐騙枋寮警察郭譯隆金融機構假檢警

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