「中科院博士」被騙到緬甸！每天工作18小時　1年後終獲救

▲被騙至緬甸的中科院博士獲救 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

一名中國科學院博士傳出被騙至緬甸詐騙園區，每天被強迫工作18小時並遭嚴密監控。中國駐泰使館今（26）早發布消息稱，已成功尋獲被困緬甸的中科院博士，將儘快安排其回國。

綜合陸媒報導，受害人張繼效畢業於中國科學院地球環境研究所，之後從事研究工作，2022年8月因幾萬元的債務問題，經人介紹以為到新加坡從事翻譯，結果被騙至緬甸詐騙園區，每日工作時間長達18小時，有時還會遭毆打和監禁。

張繼效的女友透露，「他之前炒幣有虧損，家庭條件一般，媽媽癱瘓了，就在網上看到這個薪資很高。」

之後的一年時間，家人斷斷續續和張繼效保持聯繫，後來收到籌集贖金的求助訊息，但在2023年7月底，在轉賬過程中被凍結了賬號，此後已很難聯繫上張繼效。

關於張繼效的求助消息在網路引發熱議，中國駐緬甸大使館領事僑務處日前表示，已同山東省警方及當事人家屬取得聯繫，將當事人有關資料通報緬甸、泰國相關政府部門，推動緬泰警方全力開展調查解救工作。

中國駐泰使館今日發布消息稱，注意到有關中國公民張某經泰國被誘騙至緬甸妙瓦底地區從事電信詐騙的報導，第一時間通過泰執法機關核查有關情況並推動全力開展解救工作。

中國駐泰使館指出，泰國警方24日晚成功尋獲張某；駐泰使館、駐清邁總領館正與泰警方密切協調，爭取盡快安排其回國。