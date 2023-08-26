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AI深偽變臉技術淪詐騙工具！假冒親友視訊騙錢　刑事局3招破防

記者邱中岳／台北報導

刑事局發現詐騙集團手法日新月異，原本透過電話假扮親朋好友詐騙被害人，但民眾防詐意識抬頭，所以單憑聲音無法取信被害人，於是利用AI深偽(Deepfake）變臉技術假冒親友、同事或名人的詐騙手法也隨之而生，刑事局呼籲民眾，可要求視訊對象在臉前揮手、變換姿勢或者轉頭，確認是不是詐團成員透過變臉進行詐騙。

刑事局指出，所謂的AI深偽（Deepfake）變臉技術，可以製造出逼真的虛假影像和音訊，仿真度極高，從正面觀看來以假亂真，很容易讓民眾誤以為偽冒者是被害者本人、檢警或名人，引發社會治安的隱憂與製造假訊息。

▲▼AI深偽變臉技術恐被詐團運用，刑事局拍片教導3招破解。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲AI深偽變臉技術恐被詐團運用，刑事局拍片教導3招破解。（圖／記者邱中岳翻攝）

日前也傳出網紅透過AI深偽技術，將多名知名人物的臉套用在「動作愛情片」，事後遭到刑事局逮捕到案，而此技術也可能傳出被詐騙集團利用，為了取信被害人。

刑事局指出，目前可先破解AI變臉詐騙的方式是側臉、脖子部位現今軟體不會偵測分析及套用到，因此側面影像會產生模糊狀，臉部跟脖子也會產生色差。

有鑒於此，刑事警察局呼籲民眾，由於科技進步，任何事情不再能以「眼見而憑」視之，現今AI變臉軟體內建許多來自不同人種的臉部圖片，甚至連名人、明星的照片也有。

且軟體使用者還可以自由選擇性別及種族，民眾如果與熟人視訊察覺有異，或是與生活中未見過的人或者自稱檢警的公務人員視訊，可以要求對方轉頭、變換姿勢、在臉前揮手，就可以藉由影像破綻，分辨出對方是否使用深偽AI技術變臉，千萬不要因為鏡頭的那端是您以為的熟人，就受騙上當。

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