「假投資真詐騙」老哏...民眾又中招　警逮2車手追回55萬

▲台南警方逮捕2名車手，並於車手背包內，起出另一被害人被詐騙款項55萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警五分局據報，詐騙集團以抽中材料-KY股票為由，要求被害人繳交345萬元，被害人籌措資金時，家人察覺有異立即報警，五分局埋伏員警當場逮捕車手2名，並於車手背包內，起出另一被害人被詐騙款項55萬元，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌送辦，並擴大偵辦中。

五分局接獲被害人報案，2023年4月份在臉書看到投資訊息，詐騙集團要求被害人加入「立學客服」、「陳詩婷」等LINE好友，「陳詩婷」在LINE中表示能代操股票獲利，詐騙集團使用「立學APP」以抽中材料-KY股票為由，要求繳交345萬元。

被害人向家人借錢籌措資金，家人覺得有異發現可能遭詐騙，立即報警偵辦。五分局開元派出所受理後，員警協助被害人與詐騙集團周旋，約定24日在北區某超商交付款項，員警在周遭布下天羅地網，上午11時許詐騙集團26歲陳姓車手出面收取款項，員警一擁而上當場逮捕陳男，並立即在超商對面查獲同夥18歲黃姓車手頭，員警並於黃姓男子的後背包內，查獲當從另一徐姓被害人詐騙贓款55萬元，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌送辦，並擴大偵辦中。

市警五分局長陳宇桓表示，詐騙集團會透過電話、簡訊等管道提供飆股、海外仙股及未上市櫃股票、勸誘投資虛擬貨幣、謊稱新股中籤等方式誘騙，也會從Facebook、Instagram等社群媒體投放投資廣告，甚至冒名金融業者或財經名人招攬加入LINE群組，進而鼓吹投資特定商品或安裝假冒的投資平台App，呼籲民眾務必提高警覺，維護自身權益保障財產安全，避免成為詐騙受害者。