「準海葵」恐拉住「蘇拉」卡台上空死纏爛打　專家：有藤原效應跡象

記者李姿慧／台北報導

蘇拉強颱可能從恆春半島登陸，最快明晚(28日)到周二(29日)清晨發海警，不排除周二下午發陸警，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最新歐洲模式有很大變化，後面將生成的「海葵」颱風成關鍵，蘇拉在台灣上空時，海葵可能會把它拉著，卡台灣或海峽上空不動死纏爛打直到消散，有「藤原效應」跡象。

▲蘇拉颱風今天上午最新路徑。（圖／氣象局）

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針對蘇拉颱風動態，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今在臉書貼文表示，最新歐洲模式有大變化，後面海葵成為關鍵角色，先看5天內就好，5天後先保留。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，簡單來說就是，蘇拉在台灣上空時，海葵可能會把他拉著，蘇拉就卡在台灣或海峽上空不動，死纏爛打，直到他消散，海葵路徑也大幅西修。

有網友詢問有藤原效應嗎？「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，「沒錯，看起來有這個跡象」。

中央氣象局預報員林定宜表示，海葵輕颱生成後，若發展規模比較大，可能會對蘇拉颱風產生一定效應，太平洋高壓強弱也會讓蘇拉颱風產生偏移，若未來海葵生成發展半徑大，蘇拉路徑會更偏西，若未來海葵強度沒那麼強，蘇拉路徑可能偏西北，仍要看未來海葵規模強度，影響蘇拉因素多且複雜，後續值得繼續觀察。

至於是否會有雙颱藤原效應，林定宜表示，熱帶性低氣壓目前距離稍微遠一點，不過未來如果生成海葵暴風圈比較大，作用力可能影響蘇拉颱風，雙颱效應要看未來熱帶性低氣壓規模如何，才能看得出來否有明顯雙颱效應。

根據過往氣象局曾說明，2個颱風距離相距約1000 公里左右時，可能就會產生「藤原效應」，2颱風將會一起繞著相連的軸線做環狀反時鐘方向旋轉，互相牽引下就有可能造成颱風滯留，帶來更大雨勢。