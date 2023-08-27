有望放颱風假！氣象局曝機率高地區　連2天暴雨轟半個台灣紅發紫

記者李姿慧／台北報導

蘇拉強颱準備北轉襲台，周三(30日)晚到周四(31日)最靠台灣，可能穿過台灣南端，氣象局明晚(28日)到周二(29日)清晨發布海警，不排除周二下半天發陸警，至於哪些地方有颱風假機率，氣象局表示，台灣東南部、恆春半島是機率較高地方，東南部和南部風雨也會較大，但路徑有不確定性，颱風假由地方政府決定。

▲蘇拉颱風今天上午最新路徑。（圖／氣象局）

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中央氣象局預報員林定宜表示，蘇拉颱風位菲律賓東方海面，受南海副熱帶高壓影響，過去一天往南移動，今天(27日)開始走向往偏東，今晚到明天會開始往北漂移，蘇拉颱風對台灣威脅不容小覷。

林定宜表示，蘇拉目前是強烈颱風，2到3天內仍還是維持強颱，且還有再增強空間，進入東南方海面這一帶，對台灣東南部海面和巴士海峽威脅大，氣象局可能在明晚到周二清晨發布海警，陸上警報也不排除，可能落在周二下半天。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

林定宜指出，蘇拉颱風最接近台灣時間點是周三晚間到周四，蘇拉有可能會穿過台灣南端，機會高，台灣東南部海面和巴士海峽要警戒，東半部在周三到周四可能有局部大雨等級以上降雨，若蘇拉未來路徑接近台灣，西部也會有陣雨或午後雷陣雨，周六(9月2)和周日(3日)蘇拉颱風才會慢慢離開。

林定宜說明，今明兩天受颱風影響較少，多數以午後雷陣雨為主，周三、周四颱風今最接近，雨勢以東部、南部最明顯，其他地區隨颱風接近也會有雨。

至於放颱風假機率，林定宜表示，氣象局綜合各家模式整合，以及氣象局模式，預測蘇拉颱風穿過台灣南邊機率較大，台灣東南部、恆春半島是機率比較高的地方，但未來路徑仍有往北或往南等不確定性，假如依照官方預測路徑來走，台灣東部、東南部和南部地區雨勢會比較大，這些地方也不排除有較強陣風，實際情況要等開學日更接近比較明朗一點。