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超商訂車沒付款證明　美籍男搭小黃拒付錢挨告詐欺

▲一美籍男子搭車拒付計程車資遭大同警方依詐欺罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲一美籍男子搭車拒付計程車資，遭大同警方依詐欺罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

台北市大同區建成所26日上午7時接獲一計程車司機報案，陳姓司機（48歲）向警方表示，他在西門町搭載一名外籍男子，對方使用超商ibon系統叫車服務，但抵達大同區長安東路81號時，卻不願意付車資，辯稱已經使用系統預付，但該名外籍男子拿不出任何付款證明，警方依規定受理司機提告詐欺罪。

根據報案司機向警方表示，26日上午在萬華區西門町西寧南路78號前接獲一美籍民眾CHAN WEN（37歲）使用7-11的ibon系統叫車，該男要前往大同區長安西路某商旅，但抵達目的地時，該男拒絕支付車資，辯稱有使用訂車系統付款，但卻拿不出付款證明，司機無奈報警處處理。

▲一美籍男子搭車拒付計程車資遭大同警方依詐欺罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區大同警方到場後，也因該男無法提出相關支付車資證明，警方先受理司機提出之詐欺告訴。大同警方藉此案例呼籲，在搭乘任何交通工具前，務必備妥支付工具，並瞭解相關支付流程，以免發生相關誤解。

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