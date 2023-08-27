蘇拉升級超級颱風！最快周三登陸台灣南部　菲律賓預測路徑曝光

▲菲律賓氣象局預測蘇拉颱風將直撲台灣。（圖／翻攝自菲律賓氣象局）

記者詹雅婷／綜合外電報導

菲律賓氣象局（PAGASA）27日表示，蘇拉颱風（Saola，當地名稱Goring）已升級為超級颱風，接下來即將北轉，可能會在周三（30日）晚間或周四（31日）登陸台灣南部，預計在登陸之前都將保持超級颱風的狀態。菲律賓已有部分地區出現停電的狀況，樹木、電線桿倒塌，居民開始撤離。

綜合CNN菲律賓、拉普勒新聞網等報導，蘇拉颱風27日在菲律賓伊莎貝拉省帕拉南附近海域增強為「超級颱風」（super typhoon），依據菲律賓氣象局27日清晨5時的簡報，蘇拉颱風正朝西南方向移動，中心附近最大持續風速增至每小時185公里，預計會滯留在卡加延-伊莎貝拉地區以東的菲律賓海，接著於28日轉向東北和北方。

▲蘇拉颱風是菲律賓2023年第3個超級颱風，前面兩個超級颱風為瑪娃及杜蘇芮。（圖／翻攝自菲律賓氣象局）

菲律賓氣象局預測，蘇拉颱風可能會在30日晚間或31日登陸台灣南部，在登陸之前都將保持超級颱風的狀態，但也稱蘇拉颱風的威力會在與台灣崎嶇地形陸地相互作用後減弱，可能來到台灣海峽並以強烈熱帶風暴的強度離開菲律賓責任區（PAR）。報導指，台灣位在菲律賓責任區內（意指世界氣象組織劃定菲律賓氣象局在西北太平洋上的觀測區域）。

菲律賓氣象局建議更多地區注意蘇拉颱風帶來的降雨，預測伊莎貝拉省最東部地區可能出現超過200毫米累積降雨量，可能出現由洪水、降雨引發的土石流，同時呼籲漁船、小型船隻不要航行，大型船隻留意大浪。

另據GMA Network報導，蘇拉颱風挾帶強風大雨侵襲，卡加延省部分地區停電，樹木、電線桿倒下，民宅淹水，水深約至腳踝的高度，由於可能發生土石流，Baggao鎮兩處村莊進行預防性撤離。另外，伊莎貝拉省多個海邊村莊也預先撤離居民，帶往疏散中心。