蘇拉升級超級颱風！最快周三登陸台灣南部　菲律賓預測路徑曝光

▲菲律賓氣象局預測蘇拉颱風將直撲台灣。(圖/翻攝自菲律賓氣象局)

記者詹雅婷/綜合外電報導

菲律賓氣象局(PAGASA)27日表示,蘇拉颱風(Saola,當地名稱Goring)已升級為超級颱風,接下來即將北轉,可能會在周三(30日)晚間或周四(31日)登陸台灣南部,預計在登陸之前都將保持超級颱風的狀態。菲律賓已有部分地區出現停電的狀況,樹木、電線桿倒塌,居民開始撤離。

綜合CNN菲律賓、拉普勒新聞網等報導,蘇拉颱風27日在菲律賓伊莎貝拉省帕拉南附近海域增強為「超級颱風」(super typhoon),依據菲律賓氣象局27日清晨5時的簡報,蘇拉颱風正朝西南方向移動,中心附近最大持續風速增至每小時185公里,預計會滯留在卡加延-伊莎貝拉地區以東的菲律賓海,接著於28日轉向東北和北方。

▲蘇拉颱風是菲律賓2023年第3個超級颱風,前面兩個超級颱風為瑪娃及杜蘇芮。(圖/翻攝自菲律賓氣象局)

菲律賓氣象局預測,蘇拉颱風可能會在30日晚間或31日登陸台灣南部,在登陸之前都將保持超級颱風的狀態,但也稱蘇拉颱風的威力會在與台灣崎嶇地形陸地相互作用後減弱,可能來到台灣海峽並以強烈熱帶風暴的強度離開菲律賓責任區(PAR)。報導指,台灣位在菲律賓責任區內(意指世界氣象組織劃定菲律賓氣象局在西北太平洋上的觀測區域)。

菲律賓氣象局建議更多地區注意蘇拉颱風帶來的降雨,預測伊莎貝拉省最東部地區可能出現超過200毫米累積降雨量,可能出現由洪水、降雨引發的土石流,同時呼籲漁船、小型船隻不要航行,大型船隻留意大浪。

另據GMA Network報導,蘇拉颱風挾帶強風大雨侵襲,卡加延省部分地區停電,樹木、電線桿倒下,民宅淹水,水深約至腳踝的高度,由於可能發生土石流,Baggao鎮兩處村莊進行預防性撤離。另外,伊莎貝拉省多個海邊村莊也預先撤離居民,帶往疏散中心。

